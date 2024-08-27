美國大選｜特朗普斥ABC炮製假新聞　暗示或不出席該台總統辯論

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）於8月25日痛批美國廣播公司新聞網（ABC）炮製假新聞，並暗示他可能取消參加9月10日由ABC主辦的總統候選人辯論。與此同時，雙方陣營就辯論期間應否對麥克風「靜音」存在爭拗，即當對手發言時，另一方需關咪以免干擾。民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）一方希望全程開啟，稱毋懼特朗普的持續干擾。不過，特朗普競選陣營反對。



特朗普25日晚在網上發文表示，他早上看了ABC的新聞，看到記者Jonathan Karl對共和黨參議員科頓（Tom Cotton）進行荒謬及有偏見的訪問。他又批評，該新聞台存在「仇恨特朗普評論組」，多名主播偏好民主黨政客，認為行為可恥。他在帖中反問，既然如此，他為何還要在ABC與賀錦麗辯論？

2024年8月22日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）出席民主黨全國代表大會（DNC），並發表演說。（Reuters）

美國總統候選人辯論：圖為2024年6月27日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）與總統拜登（Joe Biden）進行總統辯論。（Reuters） REUTERS/Brian Snyder

他之後出席活動時直言，認為ABC應被褫奪舉辦辯論的資格，他樂於在哥倫比亞廣播公司（CBS）、霍士（Fox）等新聞台舉行辯論，重申ABC對他有瘋狂敵意。

ABC定於9月10日主辦的辯論，是雙方陣營目前唯一已正式承諾參與的總統候選人辯論，副總統辯論定於10月1日由哥倫比亞廣播公司（CBS）舉行。