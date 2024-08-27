Telegram創辦人被捕　同行「神秘美女助理」與保鑣獲釋

俄羅斯塔斯社8月27日援引法媒消息報道稱，法國調查人員釋放了被拘留的社交媒體Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）的一名保鑣和一名女性「助理」，而他本人仍然在押。沒有更多細節被披露。



據「今日俄羅斯」電視台報道，被法媒稱作「助理」的Yulia Vavilova自稱為一名加密貨幣講師和主播，曾多次被發現與杜羅夫在一起。杜羅夫在巴黎勒布爾熱機場被捕時，她也在他的私人飛機上。

圖為Yulia Vavilova。（Instagram＠julivavilova）

法國《費加羅報》26日報道稱，據一位接近此案的消息人士透露，一直陪伴在他身邊的保鑣和助手在被釋放前接受了調查人員的問詢。

「今日俄羅斯」報道稱，雖然杜羅夫和Yulia Vavilova沒有公開承認他們的關係，但他們頻繁的同框表明他們關係密切。

圖為Yulia Vavilova。（Instagram＠julivavilova）

在他們被捕之前，Yulia Vavilova的社交媒體帖子表明，她和杜羅夫去過包括哈薩克、吉爾吉斯和阿塞拜疆等地。Yulia Vavilova還在社交媒體Instagram上發布了一些帖子，據說是在杜羅夫的私人飛機上發的。

網上關於她在杜羅夫被捕事件中可能扮演的角色有各種猜測。

杜羅夫當地時間24日晚在法國被捕。巴黎檢察官辦公室在一份聲明中指出，其涉嫌的違法行為包括參與出售兒童性虐待素材、販毒、欺詐，以及在法律要求時拒絕與調查人員分享信息或文件等。據媒體消息，杜羅夫或將面臨最高20年監禁。

俄羅斯國家杜馬（議會下院）副主席達萬科夫25日表示，他已敦促俄羅斯外交部採取行動，呼籲法方釋放杜羅夫。達萬科夫稱：「此次逮捕可能是出於政治動機，目的是獲取『電報』用戶的個人資訊。我們不能允許這種情況發生。」

達萬科夫認為，「所有社交平台上都存在非法活動，但沒有人逮捕或監禁它們的所有者，這次的情況不應該發生。」他還宣稱，如果法國政府拒絕釋放杜羅夫，俄方應「盡一切努力」將杜羅夫送往阿聯酋或俄羅斯，「當然前提是他本人同意」。

Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）2012年1月在德國慕尼黑出席論壇活動。（Getty）

當地時間8月26日，法國總統馬克龍首次對此事發表公開評論。他稱，杜羅夫被捕是正在進行的司法調查的一部份，並非政治決定。

俄羅斯駐法國大使館告訴俄羅斯衛星通訊社，法國政府暫時沒有針對杜羅夫遭到羈押事件展開合作的意向。

本文獲《觀察者網》授權轉載

