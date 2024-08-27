美媒：中美設戰略渠道溝通　助避免誤解　緩和雙邊關係

英媒8月26日披露，美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中共中央政治局委員、中國外交部長王毅2023年5月起三次以「戰略渠道」溝通，雙方都認為這種溝通渠道有助避免誤解，能緩和雙邊關係。



英媒26日報道，拜登和習近平在2022年的G20峰會上已同意建立秘密外交溝通渠道，以穩兩國的關係。然而，「中國氣球」2023年2月飄飛至美國境內，導致雙邊關係急速惡化，更令上述計劃一度停擺。

美國總統拜登（Joe Biden）於2022年11月14日在印尼舉行的G20領導人峰會期間與中國國家主席習近平握手。（Reuters）

沙利文2023年5月在奧地利與王毅舉行會談，成為重啟雙邊對話的關鍵。這場會談為期2天，長達8小時，二人討論包括台海在內的地區局勢。

這是沙利文和王毅的首次秘密會談，他們其後於2023年9月16至17日以及2024年1月26至27日分別在馬爾他（Malta）和泰國再度會面，其中在馬爾他的會談更促成2023年11月在美國三藩市舉行的「習拜會」。

王毅（左）2024年1月26日至27日在泰國曼谷跟沙利文（右）舉行新一輪會晤（中國外交部）

溝通渠道成功關鍵

報道稱，雙方官員均認為，這種溝通渠道成功原因之一，應歸功於負責談判的代表。

時任中央外事辦主任楊潔篪和美國務卿布林肯（Antony Blinken）2021年3月18至19日美國阿拉斯加會談時，首日在媒體記者面前發表開場白時，已出現針鋒相對的爭論場面。因此，中美雙方後來都傾向由王毅和沙利文對話，因他們都致力於令對方明白各自的立場，避免誤解。

一位華府透露，王毅雖會有力地表達自己的觀點，但其目的是確保沙利文了解中方的立場，而不是單純為了在爭論中佔優勢。

2023年9月16至17日，王毅與沙利文（Jake Sullivan）在馬爾他舉行多輪會晤。（中國外交部）

難解決根本矛盾

沙利文告訴英媒，他不認為單靠「戰略渠道」能否說服中國改變政策，但這條渠道確實為推動中美關係緩和發揮關鍵作用。

沙利文強調，美方所能做的就是理解雙方的政策考量，然後從中管控兩國關係，以便美方能採取其認為所須的外交政策，又能同時保持與中國關係的穩定。