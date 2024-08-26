中美關係｜沙利文同王毅的會晤緣何沒有安排在第三國？

美國國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）將於8月27日至29日訪華，舉行新一輪中美戰略溝通。這是美國國家安全事務助理八年來首次訪華。這並不意味着中美關係失去控制的，拜登政府以來，中美關係是提級管控的，是由兩國高層外交官專人負責的，處理方式已經打破了以往的溝通慣例。

拜登政府上台後，中國中央外事辦主任和美國總統安全事務助理在第三國會晤已經是兩國較為穩定的溝通機制。時任中央外事辦主任楊潔篪同美國總統安全事務助理沙利文的會晤除了第一次是2021年3月在美國本土安克雷奇進行，2021年10月、2022年3月、2022年6月，這三次會晤的地點均在第三國。

中共二十大後，中央外事辦主任王毅2023年5月和9月和2024年1月三次同沙利文舉行會晤。一次是在奧地利，一次是在馬耳他，一次是在泰國曼谷，延續了以往的第三國會晤慣例。

王毅（左）2024年1月26日至27日在曼谷跟沙利文（右）舉行會晤。（中國外交部）

中美之間的諸多破冰進展都是由中國中央外事辦主任和美國國家安全事務助理在第三國會晤達成的。2023年5月王毅同沙利文在奧地利的會晤是間諜氣球事件之後兩國高層外交官的首次會晤，此後美國國務卿布林肯（Antony Blinken）才得6月訪華。2023年9月王毅同沙利文會晤後，2023年10月王毅回訪華盛頓敲定了兩國領導人的加州會晤。

此次沙利文訪華同王毅舉行會晤，和以往兩人在第三國的會晤迥然不同。在第三國會晤是中美兩國平起平坐進行戰略溝通的標誌。現如今沙利文肯前往中國同王毅會晤，自然非比尋常。

沙利文訪華會見王毅，有在任期末尾回禮之意。2021年3月拜登政府上任兩個多月後楊潔篪和王毅曾經赴美同其磋商。此番沙利文訪華應該是雙方工作關係有始有終的象徵。

圖為2021年3月18日，美國國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文於阿拉斯加與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員兼外交部長王毅會面。（Reuters）

媒體普遍分析認為，沙利文此行，將通過促成中美元首在11月的APEC峰會和G20峰會上的會晤，推動中美元首級會談常態化，從而既為民主黨加分，又彌補拜登未能訪華的遺憾。

但是要認識到，距離美國大選僅有5個多月時間，拜登政府早就進入了垃圾時間。按照以往慣例，中美達成重大外交進展的可能性微乎其微。11月美國大選最炙手可熱的是新總統，即便拜登和習近平在第三國進行會晤，也不過是兩國領導人在會議間歇的禮貌性接觸，拜登很難為自己外交加分。

且對華強硬是當今美國兩黨的共識，目前的中美關係僵局並不會成為拜登謝幕的遺憾。拜登訪華的緊迫性，中方接待拜登訪華的必要性，都不夠。沙利文此番訪華可能會斡旋中美領導人會晤，但並不是最主要的任務。

以巴衝突：2024年8月23日，從以色列一側拍得加沙地帶發生爆炸，滾滾濃煙升起。這張照片攝於以色列與加沙邊境附近一處。（Reuters）

在筆者看來，拜登政府更在乎的是以巴局勢和俄烏衝突，這些才是本屆美國大選的關鍵外事議程。拜登政府任內挑起烏克蘭危機，並縱容中東發生曠日持久的衝突，這些將深刻影響選舉，並深刻影響拜登的外交政績。

以巴能否達成和解協議，伊朗會否進行報復。俄烏衝突走向將深刻影響美國國家利益。拜登政府儘管進入尾聲，但對於沙利文和拜登這些具有一定政治抱負的外交精英來說，在這些事關關鍵議程上沒有機會主義。

中國外交部美大司負責人在沙利文訪華前就其訪問向媒體做了吹風。中國外交部官方網站公布的吹風內容顯示，中方將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。就沙利文訪華，中方態度十分強硬，毫不客氣，展現立場姿態的意味濃厚。中國打的其實是明牌，那就是中國的關切點始終是中國核心利益，中國願意同美國合作的前提是確保自身利益，要價非常清晰。就看拜登政府是否願意為了尋求中國幫助而做出妥協。