韓國Deepfake換臉色情片瘋傳　受害人遍布各行業　女兵遭稱軍需品

韓國近期發現利用人工智能（AI）深度偽造（Deepfake）技術製造的色情影片與照片在Telegram瘋傳，涉多個聊天群組，每個群組成員介乎數百至逾十萬不等。韓聯社8月26日報道，遭AI換臉放入色情影像的受害者包括大學生、教師、女兵等，甚至有中學生等未成年人，涉及學校超過百間，令人震驚。



《韓民族日報》27日報道，根據記者發現的一個以女軍人為對象的群組，成員約850人，單是營運者就有逾20人，他們更會把受害人稱為「軍需品」，群組會要求用戶將女兵的私隱訊息與相片提供給營運者，參加者向營運者的個人Telegram發送照片後，營運者會製作合成的色情圖像，上傳到群組。

圖為2023年4月26日Getty發布的設計圖片，可見巴西里約熱內盧一部手機熒幕顯示Telegram標誌。（Reuters）

報道指，由於不僅使用社交網站上的照片，還有使用軍隊內部網絡才能看到的證件照片等製作合成的色情圖像，報道推測軍隊內部人員涉事的可能性很大。

韓國廣電通訊審議委員會8月27至28日召開會議，希望加強對深度偽造（Deepfake）問題的監控力度，要求警方採取措施，並計劃向Telegram投訴，要求刪除這些色情影片。