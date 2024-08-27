英國首席捕鼠大臣Larry步入晚年　英媒：首相府籌備公布死訊工作

居住在英國首相官邸的首席捕鼠大臣、虎斑貓Larry（拉里）已高齡17歲，英媒8月23日報道，唐寧街首相府官員正制定向傳媒公布Larry逝世的計劃。



根據包括《泰晤士報》在內英媒，比照王室重要成員逝世的預備應急方案，公布Larry死訊的方案文件代號為「拉里的橋」（Larry's Bridges）。在英國政府內部而言，「倫敦橋已倒塌」（London Bridge is down）這個暗號一發出，意味英女王伊利沙伯二世去世，而「Menay橋已倒塌」暗號則意味英王查理斯三世（King Charles III）逝世。

圖為2011年4月28日，Larry坐在首相府內的一張桌子上。（Getty）

2011年，時任保守黨首相卡梅倫（David Cameron）領養Larry後，Larry一直住在唐寧街10號。牠是第一隻被授予首席捕鼠大臣（Chief Mouser to the Cabinet Office）頭銜的貓咪，儘管Larry捕鼠表現未有特別出色，但無礙牠成為這些年來英國政壇仕途最順遂的「官員」。

牠被譽為「英國第一貓」，先後經歷包括卡梅倫、文翠珊、約翰遜、卓慧思、辛偉誠以及現任首相施紀賢在內6任首相,深受大批民眾喜愛。