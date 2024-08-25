菲律賓船隻仙賓礁海域危險肇事　中國海警依法依規採取管控措施

中國、菲律賓兩國在南海問題上摩擦頻繁。今日（25日）中國海警發布消息稱，在南沙群島仙賓礁附近海域對一艘菲律賓船隻採取管控措施。



「中國海警」官方帳號發布消息表示，8月25日，未經中國政府允許，菲律賓3002號船非法沖闖中國南沙群島仙賓礁附近海域，持續危險接近中方正常航行的海警船，中國海警對菲肇事船只依法依規採取管控措施。

2024年8月19日，菲律賓海警船與中方船艇在南海仙賓礁鄰近海域發生衝撞。圖為中國海警釋出事發的影片。（Reuters）

對此，中國海警局新聞發言人甘羽表示，8月25日，菲律賓3002號船不顧中國海警一再勸阻和警告，執意向非法滯留中國南沙群島仙賓礁的菲海警9701號船運送物資，中國海警對菲肇事船只依法依規實施管控。

甘羽介紹，14時12分，菲3002號船拒不接受管控，故意沖撞中方正常執法的海警21551艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。中方基於人道主義，第一時間救助菲落水人員。中方正告菲方立即停止侵權行徑，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。