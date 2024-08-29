鄭永年：美國兩黨不談政策只論意識形態　大選後社會失衡難解

紫荊文化論壇暨「紫荊·院士開講」啟動儀式周一（26日）在灣仔召開，外交部駐港公署特派員崔建春、印尼駐華大使周浩黎（Djauhari Oratmangun）以及包括諾貝爾化學獎得主阿里耶·瓦謝爾（Arieh Warshel）、香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年等出席儀式並發表演講。



鄭永年在演講中表示：「中國在一國兩制制度上的實踐，為那些需要解決國家統一問題的國家提供了一個中國方案」。他認為，在全球各地，國家統一問題從古至今始終是衝突、戰爭的導火線，若未解決便會使國家陷入衝突與戰爭的常態。而近代以來的歷史中，東西德統一是最成功的例子之一，儘管未發生戰爭、卻也伴隨着血腥。而鄧小平在80年代創造性的提出「一國兩制」方案則避免了這一點。

大選聚焦意識形態

鄭永年在會上並接受《香港01》訪問，談及今年在兩黨對立、兩極分化的氣氛下展開的美國大選，認為競選過程中兩黨已經放棄政策討論，而幾乎完全聚焦在身份政治、價值觀和宗教等意識形態問題上。

圖為8月26日，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年在紫荊文化論壇暨發表演講。（鄭子峰攝）

他認為，美國政治的極化與近些年來中產階級的嚴重萎縮有密切關係。他以二戰後到列根上台時期的美國社會為例，當時民主黨代表佔選民30%的工薪階層利益、共和黨代表頂層30%選民，兩黨需要爭奪中間40%的中產選民來贏得選舉，因此難以向兩級發展：「任何一個政黨如果不能掌握中間的40%的話，他肯定掌握不了權力。」

他又表示：「那麼現在為什麼那麼極化，（一邊向）極左（一邊向）極右，那就是因為中間（選民）沒有了。」他指，美國中產階層在奧巴馬執政的8年期間每年以一個百分點下降，為特朗普的崛起、兩極分化埋下伏筆。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）調查數據顯示，1971年至2021年間，美國中產階級成年人的比重從61%下滑至50%，與此同時，而上層階級的比重則從14%增加至21%，增幅達7個百分點。

圖為8月26日，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年在紫荊論壇會後接受01訪問。（鄭子峰攝）

鄭永年認為，在經濟結構是和社會結構失衡之下，「無論誰當總統，我覺得（靠）他的意識形態、價值觀是解決不了問題的。」惟在競選過程中，兩黨「都不想去談論真正的問題。」

與美國衝突「不可避免」

就中美兩國關係的問題，鄭永年認為隨着中國的崛起，與美國的競爭和摩擦是常態。在歷史上看，即便是美國與盟友國之間也有抗衡與角力。60年代美國與德國之間陷入貿易戰，當時的西德為遏制進口美國雞設置「雞肉稅」，美國則對德國進口的小型貨車加稅作為報復；80年代日本半導體製造業崛起，美國對日本生產的電腦、電視、等高科技產品施加100%關稅。

鄭永年稱：「有時衝突是不可避免」，又說：「你掐我們脖子、脫鉤斷鏈，那我們不能坐以待斃，我也跟你競爭。」