日本「令和米騷動」持續到年底？　高官籲民眾別搶購大米

日本「令和米騷動」（令和為日本現在年號）持續，多地大米緊缺狀況仍未緩解。有觀點認為，日本高米價狀況可能持續到年底。



據日本廣播協會（NHK），全日本新聞網（ANN）等日媒報道，為緩解大米供應緊張，大阪地方政府近日呼籲日本中央政府儘快投放儲備米。對此，日本農林水產大臣坂本哲志8月27日回應稱，「我認為這是需要謹慎考慮的事情」。

坂本哲志稱，新米比預期更早開始流通，這時候釋放儲備米可能會影響市場上大米的供求和價格。他此前還呼籲民眾不要瘋搶大米，並稱大米短缺是短期現象，主要是由囤積運動和短期供應不足造成的，新米上市後就會緩解。

日本看8月中旬出現稻米流通量減少的情況，日本部份超市幾乎無米可賣，有的超市甚至被迫祭「限購令」。圖為，2024年8月10日，日本福井市米銷售店中的白米庫存已斷貨。（NHK截圖）

對此，大阪府知事吉村洋文當天回應稱，在供應不足的情況下，大米囤積在倉庫裏不放出來很奇怪，「國家和地方政府在實際情況的危機感上存在差距」。

在日本宮崎縣近海8月8日發生7.1級地震後，日本氣象廳當天發出了有史以來首個「巨大地震警報」，稱該國東部太平洋南海海槽發生大地震可能性增高，呼籲民眾做好防備。氣象廳發出預警後，一些消費者開始囤積大米。

日本共同社26日報道稱，對大米短缺的擔憂促使日本民眾前往超市搶購大米，在需求不斷走高的背景下，超市大米貨架被一掃而空。一名50多歲的日本家庭主婦在東京某超市空蕩蕩的大米貨架前表示，「米飯是主要的糧食，但現在越來越難買了，這很令人不安」。

東京一家連鎖超市的店員告訴法新社，袋裝大米很快就賣光了，今年夏天他們也只能採購到平時數量一半的大米。伊藤洋華堂等大型連鎖超市已對大米實行限購，規定每位消費者只能購買一袋大米。

2011年9月18日，日本兵庫縣，農民們在稻田裏收割稻米。（Getty）

日本廣播協會28日報道稱，大米產區福井縣上周開始銷售新米，但由於全國性的大米短缺，新米價格比平時高出30%以上。比如，新上市的花越前米如今的售價為10公斤4780日元（100日元約合4.94元人民幣），正常情況下該米的售價在10公斤3500日元左右。

日本最大連鎖餐飲集團雲雀國際集團（Skylark）總裁表示，飆升的大米價格推高了成本。

除了米和由米制成的飯糰、仙貝等商品外，日本一些其他商品的價格也在上漲，居民生活負擔加重。隨着政府補貼停止，7月日本電價上漲22.3%，為43年來最大漲幅。反映物價水平的住宅和汽車保險的費用攀升。除生鮮外的食品價格上漲了2.6%，住宿費和通信費也在上漲，但增幅縮小。

閱讀更多：日本白米供應緊張 百年便當老店靈機一觸「變陣」

+ 7

早在今年4月，日本大米供應和米價就出現了「騷動」的苗頭。日本《朝日新聞》8月初報道稱，今年4月至5月進行的一項調查顯示，307名受訪者中有85%的人減少了大米購買量或無法購買更多大米。截至今年6月，私營部門持有的稻米庫存共156萬噸，比去年同期減少41萬噸。共同社稱，7月大米價格按年上漲18%，為20年來的最大漲幅。7月15日起，總部位於橫濱、在關東地區經營超市的OK株式會社就開始對大米實行了限購。

在這種情況下，不少日本媒體用「令和米騷動」來形容日本近期出現的大米供應短缺、米價高漲的現象。「令和」是日本現在的年號。「米騷動」一詞來源於1918年在‌日本爆發的一次全國性的搶米暴動，當時傳出日本要出兵西伯利亞，米價瘋漲。由於擔心米價持續上漲及戰爭期間供應不足，日本人就開始搶米囤米。

除了地震預警引發的恐慌性購買外，庫存不足、產量下降帶來的供給不足也是造成「令和米騷動」的原因之一。法新社報道稱，日本今年6月的大米庫存量是自1999年開始收集數據以來的最低水平。日本英文雜誌《東京周末》（Tokyo Weekender）稱，2023年日本大米收成約為661萬噸，為有統計以來的最低。

2011年9月18日，一名農民於日本兵庫縣，用收割機在稻田收割稻米。（Getty）

業內人士表示，去年夏天的高温導致秋季大米收成降低，而今年9月，日本主要稻區才開始收穫新米，導致8月成為米最稀缺的時候。另外，由於近年來日本人飲食習慣的改變，麪包、意麪等替代主食消費量增加，對大米的需求降低。再加上日本的減耕政策，鼓勵農民種植牲畜飼料而不是水稻，都使得水稻種植面積減少，產量降低。

《朝日新聞》、法新社等媒體還將日本「大米荒」歸咎於外國遊客的湧入，聲稱創紀錄的外國遊客增加了大米的消費量。不過，農林水產省前官員、佳能全球戰略研究所研究主任山下和仁本月在接受日本《每日新聞》採訪時表示，他不認為入境遊客是導致「大米荒」的主要原因。即使每月有300萬遊客在日本逗留一周，三餐都吃米飯，消費大米的總量也僅佔總消費量的0.5%左右。而實際上，沒有多少遊客三餐都吃米飯。

福井縣越前丹生農業協同組合（簡稱JA越前丹生）估計，9月新大米上市後，短缺會得到緩解，但高米價的情況將持續到今年年底。

本文獲觀察者網授權轉載。

