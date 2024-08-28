韓國調查Deepfake換臉色情片事件　逾40間學校受影響

韓國發現利用人工智能（AI）深度偽造（Deepfake）技術製造的色情影片與照片在Telegram流傳，甚至有未成年人遭AI換臉放入色情影像。韓國多間機構展開調查，有結果顯示，受害人中未成年人佔比超過30%，逾40間學校受影響，有涉事學校呼籲學生清空社交平台上相片。



2024年8月28日，韓國首爾，韓國放送通訊審議委員會召開內部緊急會議。（韓聯社 Via Reuters）

韓國女性人權振興院8月28日公布調查結果，統計2024年起至8月25日數據，其中向數字性犯罪受害者支援中心請求幫助的受害者共有781人，19歲以下未成年人有288人，佔總數的36.9%。韓國 《中央日報》28日報道，有學校老師建議學生盡可能刪除社交平台上的個人相片。

韓國全國教職員工會28日調查顯示，對比網上流傳的受害人就讀學校名單後發現，證實其中有超40所學校受影響。

除學生外，教師亦深受其害，報道指自2023年起就有學生參與加害教師，警方指被立案的涉事青少年疑犯所佔整體比重逐年上升，從2021年的65.4%增至2023年的75.8%。