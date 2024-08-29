為泰黨邀宿敵泰國民主黨入執政聯盟　學者：政壇勢三分天下

撰文：聯合早報
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泰國為泰黨（Pheu Thai）8月28日宣布不再和親軍方的公民力量黨（Palang Pracharat）結盟，並已正式邀請宿敵民主黨（Democrat Party）加入執政聯盟。民主黨預計29日會做出決定。

受訪學者認為，新執政聯盟的組建意味着泰國政局將發生改變，但不會對新總理佩通坦政府的穩定造成太大影響。

2024年8月18日，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn，不在圖中）批准任命佩通坦（Paetongtarn Shinawatra) 為泰國第31任總理後，她在位於曼谷的為泰黨（Pheu Thai）總部發表演說。（Reuters）

為泰黨秘書長天通（Sorawong Thienthong）28日在國會大廈正式將邀請信交給民主黨秘書長Det-it Khaothong。天通信中說，民主黨擁有有能力的議員，為泰黨希望與民主黨合作造福國家和人民。

天通說：「我們決定邀請民主黨加入執政聯盟，因為我們要確保下議院穩定。我們還會邀請其他政黨加入。」

當被問及為泰黨能否與宿敵共事，天通說：「過去的已過去，現在我們目標一致，就是讓人民和國家朝好的方向發展。」

他補充，為泰黨議員中沒有人反對邀請民主黨加盟。

Det-it Khaothong則感謝為泰黨對民主黨的信任，民主黨執行委員會和議員29日將開會討論是否加入執政聯盟。對於前黨魁川立派（Chuan Leekpai）和其他黨員反對兩黨結盟，他坦承黨內存在分歧，但強調一旦執委會和議員做出決定，所有黨員都須遵守。

與此同時，為泰黨議員開會議決將公民力量黨逐出執政聯盟。天通在27日的會議後說：「公民力量黨將不會參與組建新一屆聯合政府。」

天通說，為泰黨不滿公民力量黨黨魁巴維（Prawit Wongsuwon）沒有出席16日國會下議院選舉佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，前譯貝東丹）為總理的投票。下議院2023年推選賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）當總理時，巴維也沒有出席。

2024 年 8 月 14 日，泰國曼谷，剛被泰國憲法法院裁定解職的總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）向媒體發表講話。（Reuters）

巴維和為泰黨的創始人、前總理他信（Thaksin Shinawatra）關係緊張，他曾兩次幫助軍方推翻他信家族領導的政府。

巴維在賽塔被罷免的事件中發揮的作用也影響這個決定。為泰黨議員Adisorn Piangkaet說，他們認為巴維是40名前上議員聯名請願，要求憲法法院罷免賽塔的幕後黑手。此前，賽塔因任命有刑事犯罪前科的律師披集（Pichit Chuenban）擔任內閣部長，被判定違憲並解除總理職務。

Adisorn Piangkaet說：「為了聯合政府的穩定，我們應與真誠的人合作，而不是那些表面上握手，卻在背後藏刀的人。」

不過，天通說，為泰黨會邀請公民力量黨的分裂派系，即公民力量黨秘書長Thamanat Prompow領導的派系加入聯盟。

公民力量黨在下議院共有40席。此前，Thamanat Prompow和巴維因內閣職位分配出現分歧，公開表示要帶領約18名國會議員退黨。

因涉冒犯君主案，泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）2024年8月19日在曼谷法院出庭。（Reuters）

分析：泰國政壇或形成三大勢力 軍方干預可能性降低

對於政局的最新發展，泰國納黎萱大學大學（Naresuan University）亞細安共同體研究中心講師錢伯斯（Paul Chambers）說，泰國政壇今後會更加清晰地分為三派。

錢伯斯告訴《聯合早報》：「這三派分別是泰國人民黨（Thai People's Party，前身為前進黨）、他信的為泰黨，以及包括軍方、王室、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）等在內的保守派。」

這使人擔憂泰國局勢會繼續動盪。不過，錢伯斯認為，不太可能再發生軍事政變。除非泰國人民黨在下次選舉中贏得多數席位，或他信在政治掌控方面做得太過，否則軍方不會干預。

2024年8月15日，泰國人民黨（Thai People's Party）領導人Natthaphong Ruengpanyawut在泰國曼谷舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院客座研究員Napon Jatusripitak則說，公民力量黨2023年與巴育分道揚鑣後，不再受到王室和軍方支持，影響力已大不如前。

他對《聯合早報》說：「前軍政府任命的上議院任期於5月結束後，巴維的影響力已減弱，他不一定還有足夠的力量來破壞政府的穩定。不過，他可能通過有影響力的機構，如國家反腐委員會、選舉委員會，甚至是憲法法院從中作梗。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

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