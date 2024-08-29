SpaceX獵鷹9號火箭着陸失敗起火　美國FAA下令全面停飛徹查

SpaceX「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭28日在運載衛星上軌道，返回地球着陸時失敗爆炸，沒造成傷亡或公共損毀。美國聯邦航空局（FAA）同日宣布，暫停所有「獵鷹9號」飛船的飛行任務，並要求對任務失敗的情況進行調查。



路透社29日報道， SpaceX直播顯示，涉事獵鷹9號火箭28日將一批星鏈（Starlink）網路衛星送入軌道後，火箭可重複使用的第一級助推器返回地球，並試圖像往常一樣降落在海面上的降落台，但這次火箭卻着陸失敗墜入海洋。

FAA認為今次意外雖無人傷亡，但為避免日後發生更嚴重意外，已要求徹查事故，並下令所有SpaceX同款火箭暫停發射升空。

報道稱，這是SpaceX年內第2次發生意外並被勒令停飛。獵鷹9號7月11日升空後引擎出現故障，導致其運載的星鏈衛星損毁。FAA當時同樣下令停飛，但僅15天就讓獵鷹9號重啟任務。