無用之用　習近平接見沙利文釋放重要信號

中國國家主席習近平8月29日在北京會見了美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）。拜登退出2024年總統選舉後，沙利文訪華鍍金的用意是明顯的，中國方面不止有中央外辦主任王毅出面同沙利文會晤，中央軍委副主席張又俠也會見了沙利文。在沙利文三天訪問的最後一天下午，習近平的接見讓行程有了一個圓滿的結束。



沙利文是拜登最重要的對華智囊，過去四年，透過美國總統國家安全事務助理和中國中央外辦主任這一溝通渠道，中美做到了有序溝通。在拜登政府最後時刻，從邀請沙利文訪華到周到安排沙利文行程，中國做這些也許不會讓中美關係立刻有重磅進展。對未來四年美國的對華政策來說，沙利文確實已經是過去式，並沒有用。但是對中國來說卻是重要的。無用之用，方為大用。

2024年8月29日，中國北京，中央軍委副主席張又俠會晤美國安全顧問沙利文。（Reuters）

基辛格去世後，中國需要有更多類似於基辛格一樣的知華派作為中美溝通的橋樑。沙利文是傳統政治精英，未來從商從學抑或再度從政都有可能。這樣的知華派是中國團結的對象。正如中國給基辛格提供高規格的禮遇一樣，那些能夠對華理性溝通的人，中國不會吝嗇鮮花和掌聲。

從延續中美溝通的管道看，過去四年建立起來的良好溝通渠道，有保留的必要。日後這不會是中美官方的溝通渠道，但為美國直通中國高層，為中國高層深入了解美國，開闢了一條新的道路。中美關係不能脱鈎，任何有意義的溝通渠道，中國都願意付出精力去維護。

除了沙利文訪華獲得習近平接見，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年6月和2024年4月兩次訪華，也都獲得了習近平的接見。

2024年8月27日，中國北京，美國國家安全顧問沙利文（左排四）在北京與中國外長王毅（右排四）會面。沙利文的隨行人員包括（左起）貝倫高特、康達、伯恩斯、貝莎蘭、朱婉琦、卓伊·李和法薩諾。（Reuters）

這和特朗普政府時期，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2018年10月訪華習近平沒有接見形成鮮明對比。

2021年1月21日，中國外交部即公布了對包括特朗普政府中的蓬佩奧、納瓦羅（Peter Navarro）、奧布萊恩（Robert Charles O'Brien）、史達偉、波廷傑、阿扎、克拉奇、克拉夫特以及博爾頓、班農等人在內的制裁禁令。

蓬佩奧是特朗普政府國務卿，納瓦羅是特朗普貿易顧問，奧布萊恩是總統國家安全事務助理，這些特朗普政府的核心幕僚在特朗普在任時不受中方禮遇，在特朗普下台後第一天立刻被中方制裁。

沙利文、布林肯的遭遇為什麼和奧布萊恩、蓬佩奧不同？中國通過不同的態度釋放了一個重要信號。卸任的美國政府高官要想通過中國謀利，就必須確保在任時有正確的對華態度。