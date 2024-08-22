越南女外套捲入榨汁機 手臂牽動整個人「凌空飛一圈」影片超驚嚇
撰文：聯合新聞網
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越南果汁飲料店一名女子，日前經過正在運轉的甘蔗榨汁機時，外套意外被機器捲入。
她還未反應過來，就被強大力道捲入手臂，整個人更被甩了一圈，所幸丈夫及時趕來關閉電源，女子才保住了手臂。
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影片在越南社交平台間瘋傳，但並不清出實際發生的地點。
閉路攝錄鏡頭畫面顯示事發時間為8月14日下午4時許，女子當時要從運轉中的榨汁機與柱子間的窄道通過，沒想到外套勾住機器後瞬間被捲入。
女子被強勁力道拉扯後回頭一看，發現有危險，但榨汁機不斷運轉的力道過大，下秒她已站不直，手臂被轉了一圈，接着整個人被騰空甩了一圈。
一旁的丈夫見狀趕緊衝上來，直接去關閉電源，及時救了女子。
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