越南女外套捲入榨汁機　手臂牽動整個人「凌空飛一圈」影片超驚嚇

越南果汁飲料店一名女子，日前經過正在運轉的甘蔗榨汁機時，外套意外被機器捲入。



她還未反應過來，就被強大力道捲入手臂，整個人更被甩了一圈，所幸丈夫及時趕來關閉電源，女子才保住了手臂。

越南果汁飲料店一名女子外套意外被機器捲入，整個人更被甩了一圈，所幸丈夫及時趕來關閉電源，才保住了手臂。（X@TaraBull808）

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影片在越南社交平台間瘋傳，但並不清出實際發生的地點。

閉路攝錄鏡頭畫面顯示事發時間為8月14日下午4時許，女子當時要從運轉中的榨汁機與柱子間的窄道通過，沒想到外套勾住機器後瞬間被捲入。

女子被強勁力道拉扯後回頭一看，發現有危險，但榨汁機不斷運轉的力道過大，下秒她已站不直，手臂被轉了一圈，接着整個人被騰空甩了一圈。

一旁的丈夫見狀趕緊衝上來，直接去關閉電源，及時救了女子。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】