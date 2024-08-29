美國大選2024｜路透社民調：賀錦麗優勢擴大 領先特朗普4百分點
撰文：官祿倡 成依華
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路透社/益普索（Reuters/Ipsos）8月29日公布最新民調結果，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的支持率為45%，這領先於美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）41%的支持率4個百分點。
這項民調在8月20日至28日進行，誤差為正負2個百分點，賀錦麗的優勢進一步拉大，路透社/益普索7月底民調顯示，當時賀錦麗僅領先特朗普1個百分點。
新公布的民調結果還指出，賀錦麗在女性與拉美裔選民中的支持率高於特朗普，她獲得49%支持率，大幅高於特朗普36%支持率13個百分點，這個差距也明顯大於7月時，當時賀錦麗在女性選民中的支持率領先特朗普9個百分點，在拉美裔選民中的支持度高於特朗普6個百分點。
特朗普則在白人選民與男選民群體中的支持率領先，與賀錦麗的差距跟7月時相約，但在沒有大學學位的選民中，他的領先優勢從7月時的14個百分點，縮減至如今7個百分點。
賀錦麗與特朗普各自忙於競選活動，賀錦麗29日晚上將與副手沃爾茲（Tim Walz）首度聯袂接受美國媒體訪問。
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