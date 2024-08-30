以哈同意加沙人道停火　世衛：將為64萬兒童注射小兒麻痺疫苗

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）高級官員表示，以色列軍方和巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）已同意在加沙三個不同區域，分階段進行三次人道主義停火，每次持續三天，以便世衛能夠為當地64萬名兒童接種小兒麻痺（脊髓灰質炎，Polio）疫苗。當地早前一名嬰兒確診患上小兒麻痺症，是25年來的首例。



路透社8月29日報道，世衛負責該地區的高級官員Rick Peeperkorn表示，疫苗接種將於9月1日開始。

Rick Peeperkorn指出，接種疫苗將從加沙中部開始，期間以哈雙方將會停火三日。然後轉移到加沙南部，在那裏再停火三日，最後來到加沙北部停火三日。

圖為2021年4月6日，世界衛生組織位於瑞士日內瓦的總部。（路透社）

Rick Peeperkorn補充道，以哈雙方已達成協議，如有需要，可以將每個地區的人道主義停火延長至第四日。

世界衛生組織23日證實，一名嬰兒因感染2型小兒麻痺病毒而癱瘓，這是加沙地區25年來的首宗病例。

2024年8月28日，巴勒斯坦男孩Abdul Rahman Abu Al-Jidyan是加沙地區25年來首宗感染小兒麻痺症的病例，他的母親在位處加沙中部的一個帳篷內照顧他。（Reuters）

以色列政府領土活動協調處（COGAT）28日表示，疫苗接種活動將與以色列軍方協調進行，「作為例行人道主義停火的一部分，以便民眾能夠安全到達接種疫苗的醫療中心」。

哈馬斯官員納伊姆（Basem Naim）29日向路透社表示，哈馬斯歡迎聯合國提出的人道主義停火提議，哈馬斯已準備好與國際組織合作，讓疫苗接種工作順利進行。