外交部：習近平晤沙利文提中美關係指導意見　為中方最權威闡述

就美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）於8月27日至29日訪華，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤29日晚舉行媒體吹風會，提到國家主席習近平29日下午禮節性會見沙利文，就中美關係戰略性、全局性、方向性提出了指導意見，也是中方對中美關係的最權威闡述。



習近平2024年8月29日在北京會見沙利文（REUTERS/Trevor Hunnicutt/Pool）

楊濤指出，習近平向沙利文着重指出幾點。第一，中美兩個大國打交道，著要樹立正確的戰略認知，首先要回答好中美到底是對手還是夥伴這個問題；第二，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；第三，中方致力於中美關係穩定，希望美方同中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰。

美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月27日展開為期3天的訪華行程。他與中國外長王毅於28日作第2天的會晤，進行新一輪戰略溝通。美媒28日分析，沙利文此行的目的之一，很可能是為最後一次「習拜會」鋪路。(新華社在社交媒體X發相)

王毅兩日6度對話共逾11小時

楊濤又透露，在27日、28日兩天， 中共中央政治局委員、外交部長王毅與沙利文前後談了6輪，超過11個小時，討論了中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題。楊濤指出，這是兩人第4輪戰略溝通，雙方都認為溝通坦誠、實質及具建設性。

討論兩國元首近期開展新一輪互動

楊濤表示，王毅與沙利文在此輪戰略溝通中，雙方梳理了三藩市會晤以來落實兩國元首重要共識取得的進展，同意繼續加以推進。雙方就兩國元首近期開展新一輪互動進行了討論，將有助於進一步發揮元首外交的戰略引領作用，為中美關係和動蕩變革的世界注入穩定性、確定性。他重申，台灣、民主人權、道路制度、發展權利，是中方在中美關係中劃出的四條紅線。

中國電動車是西方批評「產能過剩」的產業之一。圖為2024年2月23日，一名男子在中國北京Smart Charge電動車充電站準備為汽車充電。（Reuters）

斥美藉詞產能過剩搞保護主義

關於經貿科技問題，楊濤指美國的「小院高墻」不斷擴大，所謂「國家安全」成為一個什麽都能裝的「筐」，「產能過剩」不過是搞保護主義的又一個借口。背後還是美國對中國的錯誤認知，對謀求自身絕對安全、絕對優勢的霸權思維。他強調，美方也應該明白，中美經貿關係的本質是互利共贏；打壓中國損人不利己，也不會得逞。

關於南海問題，楊濤指發展盟友夥伴關係是美國自己的事，但不要以此損害中國利益。菲律賓應當言而有信，美國也要做有利於地區和平穩定的事情。

促停止藉俄烏戰事抹黑中國

至於烏克蘭問題，楊濤強調，中國奉行獨立自主的和平外交政策，不結盟、不搞陣營對抗，促美方要停止散布所謂「中國支持俄羅斯國防工業」的虛假敘事，不要再抹黑栽贓、甩鍋推責，更不要濫施非法單邊制裁。