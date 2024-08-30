馬克龍出訪塞爾維亞　出售戰機料成討論重點

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）前往貝爾格萊德（Belgrade），以加強與塞爾維亞的關係。



路透社報道，馬克龍8月29日接見英國首相施紀賢（Keir Starmer）後，同天將前往貝爾格萊德展開為期兩天的訪問。

他與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）將討論的課題，包括購買法國達索（Dassault）製造的「陣風」（Rafale）戰機，以及能源和人工智能等。

這是馬克龍今年第二次會見武契奇，此前中國國家主席習近平於5月訪問貝爾格萊德，突顯塞爾維亞在歐盟邊緣的戰略地位，而且與東西方都有聯繫。

馬克龍星期四在塞爾維亞親政府日報《政治報》的一篇專欄文章中寫道，貝爾格萊德「只有在歐盟的支持下」才能保持獨立姿態。「當俄羅斯再次挑起戰爭，塞爾維亞再次爆發戰爭時……認為塞爾維亞可以在永恆的權力平衡遊戲中尋求自己的道路的想法……只是一種幻想。」

歐盟仍然是塞爾維亞最大的單一投資者，數十萬塞爾維亞人在西方公司工作。

武契奇28日告訴媒體，陣風戰機的採購仍存在未解決的問題，預計採購金額約為30億歐元。「這不是價格問題，而是某些保障的問題。」

武契奇說，他和馬克龍將探討能源和人工智能領域的合作，兩國將簽署一系列相應協議。

在加入歐盟之前，塞爾維亞必須改善民主、法治和司法制度，根除腐敗、官僚作風和有組織犯罪，並將外交政策與布魯塞爾的外交政策保持一致，包括對俄羅斯實施制裁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

