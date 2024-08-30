墨西哥22歲女暴斃健身室　專家：或槓鈴深蹲突用力過度

墨西哥一名22歲女子日前在健身室進行槓鈴深蹲時突然暴斃，有專家認為，事主可能用力過度而致命。



英國《鏡報》及《每日郵報》等傳媒8月27日報道，事發在16日，22歲的瑪塔（Ariatna Lizeth Mata Esparza）到科阿韋拉州（Coahuila）托雷翁市（Torreón）一間健身室鍛鍊身體時，突然暈倒地上。

救援人員接報到場後，證實瑪塔當場不治。法醫解剖報告顯示，瑪塔死於缺氧症，並出現急性非創傷性腦出血，以及全身性血栓栓塞。

有專家提到，用力過度或導致缺氧症惡化，因此推斷瑪塔可能槓鈴深蹲時，重量超出負荷釀成意外。

瑪塔（Ariatna Lizeth Mata Esparza）生前在社交平台分享自己的健身照。（網上圖片）

報道指出，缺氧症並不罕見，以今次事發所在的托雷翁市為例，它位於海拔3600尺的地方，在高原運動就有可能會發病。目前未知瑪塔生前是否患有任何隱性疾病，但當地傳媒指她的心臟以往都沒有毛病。

瑪塔原定成為一名托兒所教師，並在事發當天準備收到執業試結果。她的母親在社交平台留言悼念，形容對方的離世令大家心碎。