美國7歲女童奪選美冠軍　1週健身4次擁6塊腹肌　超大反差萌成熱話

美國一名7歲女童小小年紀卻有六塊腹肌，受到外界矚目。外媒指出，她受到媽媽影響愛上體操後，嚴格控管飲食，每週健身4次，練出傲人的「冰塊盒腹肌」。



《每日郵報》報道，現居洛杉磯的7歲女童Kynlee 是一名小小選美冠軍，自2歲那年開始參加選美比賽，後來愛上體操。嚴格的訓練使她愈來愈結實苗條。為了保持最佳狀態，她也嚴格控管飲食，偶爾才吃少許零食。小小年紀就擁有清晰的6塊腹肌。

Kynlee的母親Angel Heiman表示，Kynlee對她的腹肌相當自豪，為了讓腹肌更明顯而做了許多運動。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Angel指出，Kynlee 2歲時就參加選美比賽，即使接受的訓練不多，卻是個天生的表演者。Angel是一間啦啦隊健身房的經營者，她很快就發現Kynlee 只要看她的動作，就能輕易記住啦啦隊表演流程。

新冠疫情期間，她和女兒經常使用家中的體操器材一起練習。這讓Kynlee 點燃對體操的熱愛，希望將來能成為奧運體操選手。

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為了讓體操技巧更加完美，Kynlee 5歲開始上健身房接受訓練。她現在每週前往健身房鍛鍊4次，有時也會在家中練習。Angel見證女兒的辛苦付出，對於她擁有發達的肌肉並不驚訝。「我前陣子在飯店睡她旁邊，她就像磚塊一般結實」。

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Angel 同時透露，Kynlee 3歲那年就有腹肌，家族遺傳可能也有影響。「Kynlee 接受訓練付出許多努力，但我的另外兩個孩子也很容易鍛練出肌肉」她說Kynlee 和她的其中一個兄弟，總是在比較誰的腹肌更完美。

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