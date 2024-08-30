Telegram創辦人杜羅夫涉虐兒　法國要求瑞士提供資料

俄衛網8月29日報道，巴黎檢察院一名消息人士表示，法國正在與瑞士核實，對Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）家暴一名親生孩子的指控是否具有法律依據。



法媒8月28日報道，巴黎正在對杜羅夫家暴一名親生孩子的行為進行調查。巴黎檢察官辦公室的消息人士表示，Telegram創辦人近日在法國被捕與這項指控無關。

圖為2024年8月25日，法國駐俄羅斯大使館附近有民眾手持標語，要求釋放社交媒體Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）。（Reuters）

消息人士表示：「目前正在與瑞士核實，確認是否具備足夠的法律依據。」

俄衛網早前曾獲得一份法院裁決文件，其中指出，日內瓦州刑事上訴法院在2023年10月23日命令日內瓦檢察院對杜羅夫前女友博爾加爾（Irina Bolgar）的指控進行調查。她表示，杜羅夫對他們的兒子實施暴力行為。法院裁決文件解釋說，由於這些指控涉及的事件發生在三個月前，因此日內瓦檢察院最初拒絕立案。孩子的母親在2023年5月4日對檢察院的這一決定提出上訴。

社交媒體Telegram創辦人兼行政總裁杜羅夫8月24日晚在巴黎勒布爾熱機場（Paris–Le Bourget Airport）被捕。巴黎檢察院8月28日表示，杜羅夫受到10項罪名指控，其中包括以非法交易為目的管理線上平台，傳播兒童色情內容和毒品非法交易。杜羅夫因管理線上平台進行非法交易或面臨最高10年的監禁。