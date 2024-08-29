Telegram創辦人遭法國立案調查　杜羅夫獲准保釋但被禁離境

巴黎檢察官8月28日晚上表示，結束對通訊應用程式Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）4日的羈押，案件移交法院後，法官決定立案調查。杜羅夫獲准以500萬歐元（4337萬港元）保釋，每星期要向警方報到兩次，但不得離開法國。



據《紐約時報》報道，巴黎檢察官Laure Beccuau表示，法官認為有理據正式立案調查，初步指控杜羅夫涉嫌共謀管理線上平台以進行非法交易；共謀犯罪，例如傳播兒童遭性虐待的內容、販毒和欺詐，並拒絕與執法部門合作。

圖左：2016年2月23日，Telegram創辦人兼行政總裁杜羅夫（Pavel Durov）在西班牙舉行的Mobile World Congress上發表演講。（Reuters）／／圖右：圖為2023年4月26日Getty發布的設計圖片，可見巴西里約熱內盧一部手機熒幕顯示Telegram標誌。（Reuters）

有關罪行刑罰最高可判監10年。

39歲的杜羅夫出生於俄羅斯，是Telegram和俄羅斯網絡社交媒體服務VKontakte的創辦人。他2014年離開俄羅斯，並於2018年獲得法國公民身份。他擁有幾個國家國籍，包括阿聯酋，而Telegram的總部設在杜拜，在全球擁有9.5億用戶。

2016年2月23日，Telegram創辦人兼行政總裁杜羅夫（Pavel Durov）在西班牙巴塞隆納舉行的世界移動通訊大會上發表演講。（Reuters）

Telegram在俄羅斯和烏克蘭都非常有影響力，是僅次於Facebook、YouTube、WhatsApp、Instagram、TikTok等社交媒體的主要社交平台之一。

杜羅夫8月24日乘專機抵達巴黎機場被法國警方逮捕。