Telegram杜羅夫八卦愈挖愈多：狂捐精子女逾100 疑中美人計落網
撰文：劉耀洋
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即時通訊應用程式Telegram行政總裁杜羅夫（Pavel Durov）8月24日在法國巴黎被捕。與此同時，疑似經常陪着杜羅夫四處旅行的金髮美女Juli Vavilova芳蹤沓然。美媒26日稱，網上有評論猜測，就是她施展「美人計」，泄漏杜羅夫的行蹤。
《紐約郵報》26日引述法國隱私數據研究員Baptiste Robert整合的資料顯示，杜羅夫與Juli Vavilova過去常常一起旅行，她在杜羅夫被捕一週前曾在社交媒體上傳2人在阿塞拜疆的旅行照。
眾多網路觀察人士猜測，就是這些貼文泄漏杜羅夫的生活細節。Baptiste Robert稱：「我難以證明Juli Vavilova的貼文有直接關聯，但如您在社交媒體上追蹤她，很輕鬆追蹤到杜羅夫的行蹤。」
法媒27日報道，Juli Vavilova的家人透露，她在與杜羅夫一同被捕後消聲匿跡。其失聯的消息使有關「美人計」的陰謀論在網上瘋傳。
自爆狂捐精 逾百子女遍布12國
除了Juli Vavilova備受關注外，杜羅夫的背景同樣引人注目。他極少接受採訪，卻曾在社交媒體自爆曾經捐精，目前已是12個國家中100多個孩子的生理父親。
美媒27日稱，杜羅夫痴迷於「生育主義及養育孩子」，他7月30日在Telegram表示，15年前首次捐精是因朋友與妻子無法生育才答應借精，後來他正式成為匿名捐精者。即便杜羅夫已經停止捐精多年，但俄羅斯當地機構仍將其冷凍精子提供不孕家庭使用。
杜羅夫更表示，他計劃公開其DNA，以便親生孩子們可更輕鬆找到彼此。他又說健康精子短缺已成為世界日益嚴重的問題，他很自豪能盡自己的一份力量來幫助緩解這個問題。
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