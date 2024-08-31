普京無懼國際刑事法院逮捕令　下週出訪蒙古

撰文：聯合早報
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）計劃在9月3日前往國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）成員國蒙古。克里姆林宮稱，莫斯科並不擔心普京會在蒙古訪問期間被捕。

綜合法新社和彭博社報道，普京將在9月3日訪問蒙古，這是自國際刑事法院於2023年3月就非法驅逐烏克蘭兒童向他發出逮捕令以來，普京首次訪問ICC成員國。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「不用擔心，我們與蒙古的朋友進行了很好的對話，此次訪問的各個方面都經過了精心準備。」

2023年12月7日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在俄羅斯莫斯科舉行的會議期間，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）有份出席。（Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via REUTERS）

與克里姆林宮關係密切的政治顧問馬爾科夫指：「不存在普京會被逮捕的風險，在任何出訪之前，談判的所有形式都會提前商定，東道國100%保證普京和代表團的任何成員都不會被拘留。」

克里姆林宮前政治顧問、現時是政治評論家的別爾科夫斯基（Stanislav Belkovsky）認為，「普京是得到中國政府的安全保障下訪問蒙古的，蒙古不會與中國作對，儘管它不想與美國挑起爭端。」

圖為2024年8月23日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）透過視像主持安全會議。（REUTERS）

蒙古於2000年12月成為國際刑事法院的簽署國。《羅馬條約》（Rome Statute of the International Criminal Court ）是ICC的法律基礎，該條約於1998年7月17日在意大利羅馬通過，並於2002年7月1日生效。根據該條約，如果普京踏上蒙古的領土，每個國際刑事法院成員國都應執行逮捕令。

莫斯科雖表明並不擔心ICC的逮捕令，但普京自2022年進攻烏克蘭後，便大幅減少了出訪次數，至今未前往任何ICC的成員國。

蒙古總統府、總理辦公室和外交部的官員尚未對克里姆林宮的講法置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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