李強訪俄促開拓新興領域合作　普京：期待10月金磚峰會迎習近平

中國國務院總理李強繼續訪問俄羅斯行程，8月21日在莫斯科會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。李強指出，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。俄衛網21日報道，普京在會晤中提到，俄中兩國未來多年將有大規模合作計劃，他並期待中國國家主席習近平10月出席在俄羅斯喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會。



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新華社報道，李強在會面時指出，今年以來，兩國元首兩度會晤，在中俄建交75周年的歷史節點上，為進一步深化雙邊關係與合作擘劃新的藍圖、注入強勁動力。

中方願同俄方在鞏固傳統領域合作的同時，努力開拓新興領域合作，更加重視用科技創新、產業創新驅動合作，不斷培育新的經濟增長點。雙方要持續深化文旅、教育、青年、地方等交流合作，讓中俄友好事業代代傳承。

此外，中方願同俄方進一步加強多邊協調，不斷深化同發展中國家的互信合作，堅定推進世界多極化和經濟全球化，更好維護自身正當權益和國際關係基本準則。

普京：推動全面戰略協作夥伴關係更大發展

普京表示，今年是俄中建交75周年，在兩國關係發展史上具有紀念意義。俄方願同中方進一步加強互惠互利合作，擴大人文交往，密切在金磚國家等多邊機制內的溝通協作，推動俄中新時代全面戰略協作夥伴關係取得更大發展。

他指出，兩國總理21日上午舉行年度會晤，就經貿、人文等領域合作深入交流，並簽署系列合作文件，是對他與習近平主席所達成共識的有力落實。