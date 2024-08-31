日本政府計劃利誘女性嫁到鄉郊捱批「離地」　官員宣布叫停

日媒爆料日本政府有意透過向相親活動主辦單位提供現金和火車票，吸引身在首都東京的女子與鄉郊地區男性結婚。計劃中政府擬向嫁到東京以外地區並定居的女子發放補貼60萬日圓（約3.2萬港元），目的是縮小城鄉性別差距。



日本首相岸田文雄2019年推出政策，鼓勵那些現居東京23個地區、計劃在外地就業的單身人士遷離東京，最多可獲60萬日圓補貼。日媒爆料這政策將更新，改為鼓勵那些居住在東京的女性遷往外地，即使她們沒有就業計劃，也可獲得補貼，並為她們參加相親會提供交通補貼。

圖為2019年6月4日，日本東京商業區，一批日本女子走在路上。（Reuters）

日媒報道政府的計劃後，輿論廣泛嘲諷。社交媒體X的一名用戶發文：

他們是否認為城市裏獨立、積極進取、受過教育的女性會想，『什麼？如果我嫁給一個鄉下男人並搬到農村，我會得到60萬日圓！我會這麼做！？』他們是認真的嗎？

另一個人說：

他們還不明白嗎？這是那些認為女性只有生孩子才有價值的人才想得出來。

日本政府未知是否懾於外部壓力，決定對計劃進行「審查」，這是間接承認它的存在。地方創生部長自見英子30日稱已指示官員「審查」該計劃，並堅稱有關補貼規模的報道「不實」。

圖為2023年3月9日，圖為日本福島縣天榮村一所高中僅有的2名高中生畢業在上書法班，他們寫下的字句會被銘刻在石碑上。他們13日出席畢業禮，而這間學校也迎來關閉的命運。（Reuters）

日本很多農村地區正面臨人口減少的危機，有些小鎮幾乎沒有兒童。其中一個原因是，相比起年輕男子，更多的年輕女子選擇離開家鄉搬到大城市，尤其是東京。她們想尋找相較鄉郊更好的高等教育和工作機會。

《朝日新聞》8月29日引述內閣數據指，近幾年愈來愈多的女性移居東京，2020年約有 1,100萬名未婚男性和910萬名15至49歲的單身女性。報道分析，新政策旨在鼓勵她們返鄉結婚，以解決東京性別不平衡的問題。