日本上半年出生人口僅35萬　比去年同期少5.7%創新低

日本厚生勞動省8月30日公布的人口統計顯示，2024年1月至6月期間，日本出生嬰兒數較上年同期下降5.7%，僅35萬人，創上半年歷史新低。



日本時報31日引述厚生勞動省發布的數據報道，2024上半年新生嬰兒數字連續第三年低於40萬，而下降速度較去年同期的3.6%更快。

如果2024年下半年的出生人數以相若的速度下降，全年總出生人數可能會首次降至70萬以下。

圖為2021年7月31日，一對夫妻站在岡山縣笠岡市的向日葵花田內，將他們的新生子女舉起，供站在後方的攝影師拍照。（Getty）

與此同時，同期的結婚人數增加了0.9%，達到248513對，是過去兩年來首次上升；死亡人數增加了1.8%，達到811819人，導致日本總人口有所減少（由於死亡人數多於新生嬰兒人數）。

2022年，全年出生人口首次低於80萬，並於2023年跌至歷史新低727277人，連續第八年下降。

圖為2020年10月13日，日本東京，一對夫婦抱著剛出生的嬰兒在奧運五環標誌旁邊留影。（Getty）

2023年，日本的總生育率，也就是女性一生平均生育的孩子數，也創下1.20的歷史新低。

雖然這份報告涵蓋了居住在日本的外國人和居住在海外的日本公民所出生的嬰兒，但即將發布的修訂報告將僅涵蓋居住在日本的日本公民，因此，出生人數可能會更少。