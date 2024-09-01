日本颱風｜珊珊減弱　已二度登陸　東京與名古屋大驟雨不容小覷

日本氣象廳8月31日預測，颱風珊珊（英語：Typhoon Shanshan；日語：サンサン）9月1日會在名古屋附近三度登陸，接着繼續向北部移動。由於移動速度比預期來得更慢、路徑也更曲折，珊珊颱風影響日本的時間可能會持續到9月3日。



儘管颱風珊珊依然困擾日本，它的結構已被地形明顯破壞，因此預計9月2日下午就會減弱為熱帶性低氣壓。

包括日本共同網在內的媒體報道。「珊珊」已經減弱，但仍給日本多地帶來惡劣天氣，部份地區會有大雨，日本氣象廳繼續發布暴雨預警。

西起新大阪站、東至東京站的東海道新幹綫在8月31日清晨幾乎陷入癱瘓，僅西部一小段仍有列車運營。8月31日晚些時候，東海道新幹綫東段、東京至三島之間的列車恢復運營，三島至名古屋之間的列車將暫停運營至9月1日。

此外，日本多家航空公司於8月31日取消約60架次國內航班，部份地區的高速公路也因惡劣天氣而暫停通行。

日本颱風：圖為2024年8月29日，颱風「珊珊」挾強風吹襲日本九州，一大型物件被強風吹至變形，並墜落在宮崎市一條電線杆。（Kyodo/via REUTERS）

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然而，珊珊颱風帶來的狂風暴雨已在日本各地造成嚴重災情，光是這兩天就有數十個城鎮發生山泥傾瀉，並有上百棟房屋被洪水淹沒，傷亡人數也不斷攀升。截至8月31日晚間，全國至少有6人死亡、127人輕重傷。

氣象廳警告，由於珊珊颱風持續在日本附近滯留，中部和關東地區接下來幾天可能出現豪雨。

日本颱風：圖為2024年8月31日，颱風「珊珊」帶來大暴雨，不少民房難逃水浸的命運。圖為位於日本中部岐阜縣西南方的大垣市，一名男子在受災的住宅內張望。（Kyodo/via REUTERS）

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