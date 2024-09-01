法國極左翼政黨推彈劾馬克龍草案　指責「嚴重失職」

綜合法新社和法國《世界報》報道，當地時間8月31日，法國左翼聯盟「新人民陣線（NFP）」中最激進的政黨「不屈的法蘭西（LFI）」推出彈劾馬克龍的動議草案，指責他在履行憲法職責上「嚴重失職」。



LFI不滿馬克龍拒絕任命左翼聯盟提名的總理，呼籲兩院中其他政治團體支持彈劾總統，「捍衛民主」。LFI議會黨團負責人帕諾（Mathilde Panot）稱，該黨已將彈劾動議草案發給其他議員以徵集簽名。

法媒指出，根據法國憲法第68條，總統彈劾程序冗長而棘手，即使LFI能收集到足夠的議員簽名從而啟動彈劾程序，彈劾最終獲批的勝算也很小。

與此同時，據俄羅斯衛星通訊社報道，當地時間8月31日，在法國極右翼政黨「愛國者」（Patriots）的號召下，數百人在巴黎舉行集會，要求馬克龍辭職，並譴責法國當局逮捕社交媒體「電報」（Telegram）創始人杜羅夫。

馬克龍提前舉行法國國民議會選舉後，已經超過50天無法組建新政府。

2024年8月11日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席巴黎奧運女子籃球金牌賽，由東道主法國隊對陣美國隊。（Reuters）

在7月初結束的國民議會選舉中，左翼聯盟NFP獲得193個議席，低於絕對多數所需的289席，無法獨立組建政府；馬克龍領導的中間派聯盟「在一起」獲得166個議席；瑪麗娜·勒龐領導的極右翼聯盟政黨「國民聯盟」（RN）以142個議席位列第三。

巴黎奧運會結束後，馬克龍與各政治團體舉行多輪會談。他拒絕任命左翼聯盟提名的總理——高級公務員卡斯泰（Lucie Castets），稱這將導致混亂，理由是中間派和右翼政黨會在不信任投票中否決左翼政府，「我國的制度穩定要求我們不要選擇這個選項」。

LFI指責馬克龍的言論代表他「不承認左翼聯盟在議會選舉中領先」，抨擊其「濫用職權」，並威脅要對其啟動彈劾程序。LFI主席梅朗雄更是發文稱，馬克龍製造了一種「異常嚴重的局面」。

當地時間8月31日，LFI拿出了彈劾馬克龍的動議草案，開始徵集議員簽名。

2024年8月29日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在巴黎愛麗舍宮與英國首相施紀賢（Keir Starmer）合影。（Reuters）

「國民議會和參議院能夠而且必須捍衛民主政體不受總統獨裁傾向的影響。」LFI議員們在動議草案中寫道。

LFI把矛頭對準了馬克龍自7月以來為尋找合適總理人選而進行的多輪談判，稱總統不應「進行政治交易」。

法新社指出，法國憲法相關規定是基於選舉將產生絕對多數勝者的假設而撰寫，對於沒有一黨拿下絕對多數席位的議會，則未能給出明確的行動方針。

至於LFI的彈劾行動，法新社認為，「成功面臨很大的障礙」。

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