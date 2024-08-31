Telegram創辦人由法國總統座上賓變階下囚？馬克龍否認大搞鴻門宴

據法媒法新社和「今日俄羅斯」（RT）報道，近日，有法國媒體報道稱，社交媒體「電報」創始人杜羅夫（Pavel Durov）被捕時告訴警方，他正要去與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）共進晚餐。



當地時間29日，馬克龍對此予以否認，稱在杜羅夫被捕前，自己並不知道他抵達了法國。

杜羅夫24日晚在巴黎近郊的布爾歇機場機場（Paris–Le Bourget Airport）遭法國警方逮捕，經歷了長達96個小時的羈押。

RT援引法國諷刺周刊《鴨鳴報》（Le Canard Enchaine）報道稱，杜羅夫在被捕時告訴警方，他正要去與馬克龍共進晚餐。

圖為美國時任總統特朗普訪法，與法國總統馬克龍在國宴上祝酒。（Carlos Barria／路透社）

法媒引述接近調查的消息人士透露，杜羅夫在接受訊問時強調了自己與馬克龍的聯繫。

當地時間29日晚間，馬克龍在訪問塞爾維亞期間舉行新聞發布會。在發布會上，他回應說，「我絕對不知道杜羅夫抵達法國。這很正常，因為我不會知道每個擁有法國國籍的人的行蹤。」

馬克龍稱，關於他發出任何邀請的消息都是假的，「完全是假的，我沒有要在上週末或之後見杜羅夫」。

此外，馬克龍還表示，他「完全」支持給予杜羅夫法國公民身份的決定，並補充說，這是一項「戰略」，涉及那些「努力學習法語」和「在世界上表現突出」的人。

他堅稱，法國支持言論自由，支持企業家和創新者。

另據俄羅斯衛星通訊社報道，法國總統府愛麗舍宮此前也否認了《鴨鳴報》的說法。

▼即時通訊應用程式Telegram行政總裁杜羅夫8月24日在法國巴黎被捕。與此同時，疑似經常陪着杜羅夫四處旅行的金髮美女Juli Vavilova芳蹤沓然。美媒26日稱，網上有評論猜測，就是她施展「美人計」，泄漏杜羅夫的行蹤。

法國巴黎檢方當地時間8月28日晚間宣布，杜羅夫被正式指控十餘項罪行和違法行為，包括為有組織團體非法交易管理在線平台——他或因此面臨最高10年監禁，以及共謀參與兒童色情影像傳播、走私毒品、拒絕與執法部門合作等。此外，杜羅夫還因涉嫌對自己6歲的兒子實施「嚴重暴力行為」而受到調查。

檢方稱，杜羅夫已被置於司法監督之下，保釋金為556萬美元（約4335萬港元）。他被禁止離開法國領土，須每週兩次向法國警方報到。

美媒指出，這份聲明並不意味着杜羅夫已在法國法律框架下被定罪，但表明檢方認為有足夠的案情值得開展深入的官方調查。

俄羅斯方面28日再度批評法國對杜羅夫的拘留。俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）說：「在我看來，這一切再次表明了法國領導層的真實態度，他們公然踐踏了保護言論和表達自由領域的國際規範。」

圖為2012年1月24日，社交平台Vkontakte創辦人的杜羅夫（Pavel Durov）出席在德國慕尼黑舉辦的數碼生活設計大會（Digital Life Design）並發表講話。他2006年創立俄羅斯知名社交網站Vkontakte，並在2013年創立了即時通訊應用程式Telegram。（Getty）

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