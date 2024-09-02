緬媒：中國警告德昂軍與緬政府軍停止交戰

緬甸反對派媒體指中國地方當局向緬甸德昂民族解放軍（TNLA）發出警告，若不立即停止在撣邦北部與緬甸政府軍作戰，就會面臨「更多的威懾和懲戒措施」。



緬甸反對派媒體《伊洛瓦底》在報道中引述瑞麗市安全部門星期四（8月29日）的聲明。聲明敦促德昂軍與中方合作，維護撣邦北部和中緬邊境地區的和平與穩定，並確保邊境和當地居民及中國在緬項目和公民的安全。

聲明也說，德昂軍若不停止相關軍事活動，便須為後果負全責。

瑞麗市當局敦促德昂軍迅速重返與緬甸軍政府的對話，並指這是化解分歧的正確途徑。

緬甸總理、國防軍總司令和緬甸國家管理委員會主席敏昂萊（Min Aung Hlaing）2022年7月12日訪問俄羅斯時，與俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）在莫斯科會面。（Roscosmos/Handout via REUTERS）

德昂放軍發言人星期五（30日）告訴《伊洛瓦底》，他們已看到相關聲明，中央委員會正商討如何回應。

發言人稱，早在他們6月恢復進攻政府軍的「1027行動」之前，中國政府便通過阻擋貿易通道等方式對他們施壓。

中國外交部發言人林劍在8月30日的例行記者會上被要求證實中方對德昂軍發出的警告時說，中方高度關注緬甸局勢和緬北衝突動向，並「一直在做勸和止戰工作」。

「中方將繼續為緬甸和平和解進程發揮建設性作用，推動緬北局勢緩和降溫。」

緬甸國旗

中國是緬甸的最大鄰國，也是緬甸軍政權的主要盟友。中國駐緬甸新任大使馬珈星期三（28日）在內比都見緬甸軍政府防長丁昂山，雙方討論了中緬邊境安全和聯合軍事訓練等課題。

馬珈說，軍事合作是中緬雙邊關係的重要部分。丁昂山則感謝中國提供的軍事援助，並呼籲深化雙邊關係。

馬珈也與外交部長丹瑞會面並達成重要協議，不過使館方面沒有提供更多細節。

2024年8月28日，中國駐緬甸大使馬珈在內比都拜會緬甸副總理兼國防部長丁昂山。（中國外交部網站）

去年10月27日，德昂軍、緬甸民族民主同盟軍（也稱果敢同盟軍）和若開軍組成的「三家兄弟聯盟組織」在撣邦北部向政府軍發動攻勢，近一年來佔領了大片領土和過境點，但也影響了中緬邊境的局勢。

本文獲《聯合早報》授權轉載

