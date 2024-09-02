民調顯示美國人倡對中國強硬　彭博社：賀錦麗無意開闢新戰線

民意調查顯示美國民眾希望美國對中國更為強硬，而民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）競選團隊發出的訊號，顯示賀錦麗無意與中國開闢新戰線，但該堅持的立場決不會退讓。



彭博社8月30日報道，根據民調結果，大多數美國人認為對抗中國應該是美國外交政策的首要任務，而根據賀錦麗的競選信息，雖然她不會對中國手下留情，但進一步加深世界兩大經濟體之間的裂痕並沒有好處。

圖為賀錦麗與特朗普的組合相片，左為2024年8月20日賀錦麗在密爾沃基；右為特朗普在貝德敏斯特。（Reuters）

這與賀錦麗的共和黨對手、前總統特朗普（Donald Trump）的立場形成了鮮明對比。特朗普主張對中國進口產品徵收60%關稅。

美國總統拜登（Joe Biden）退選後，賀錦麗的首席外交政策顧問戈登（Phil Gordon）在寫給美國國家安全專家的一份報告中說，賀錦麗一直致力於「負責任地管理美中競爭關係」。賀錦麗的政綱至今迄今尚不明確，這份報告同樣沒有着墨太多，對於關稅隻字不提。

戈登在報告中反而重點提到了賀錦麗於2022年11月，在泰國曼谷與中國國家主席習近平的會晤，稱賀錦麗向習近平「清楚表明兩國需要保持暢通的溝通渠道，免讓競爭演變為衝突」。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）2022年11月19日在亞太經合組織（APEC）峰會上同中國國家主席習近平短暫交談。圖為二人交談照片。(X@VP)

對於拜登對華政策的追隨者來說，這些論述並不陌生。預計賀錦麗將在半導體技術、台灣問題和南海爭端等問題上繼續與中國對抗。一名不願具名的賀錦麗助理說，賀錦麗將繼續致力於反制中國破壞全球穩定的行為。

自投入美國總統競選以來，賀錦麗鮮有提到中國。她在民主黨全國代表大會（DNC）上對中國只是輕描淡寫，承諾確保「21世紀的贏家是美國，而不是中國」。賀錦麗8月29日晚上接受美國有線新聞網絡（CNN）專訪時，並沒有提到中國這個全球第二大經濟體。

曾擔任賀錦麗亞洲事務顧問、現任彭博經濟研究首席地緣經濟分析師的韋爾奇（Jennifer Welch）說，賀錦麗可能會採取比特朗普「更有針對性的關稅政策」。

她說：「與特朗普第二屆政府相比，賀錦麗政府更有可能保留拜登對華政策的關鍵部份。」

民主黨面臨的問題是美國選民更認同特朗普而非拜登的對華做法。特朗普利用了美國民眾對中國根深蒂固的敵意，也有批評者指特朗普扮演煽風點火的角色。拜登上任後延續了特朗普的一些政策，拒絕取消特朗普任內對中國加徵的關稅。

2024年8月29日，圖為賀錦麗出席佐治亞州競選集會。(Reuters)

本文獲《聯合早報》授權轉載

