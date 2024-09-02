美國大選對投資市場影響系列之二　賀錦麗上台的猜想｜伍禮賢

上周本欄分析倘若特朗普勝出第60屆美國總統，市場對美國未來政策的不確定性將會上升，並主要體現在以下三方面（1）貿易保護主義（2）地緣政治風險（3）寬鬆的貨幣政策。本周，筆者將會分析倘若賀錦麗上台，對不同市場及板塊的影響。



雖然目前賀錦麗民調上暫時領先，不過市場認爲此為新候選人的「蜜月期」，加上她在女性選民中的支持度明顯上升，而目前距離正式大選約兩個月時間。隨時間推移，料她與特朗普的當選概率的差距較大機會收窄，未來兩位候選人的競爭仍將激烈。9月10日雙方將迎來首場電視辯論，料將引起市場期待。

賀錦麗將代表民主黨出選今屆總統選舉。(Reuters)

若賀錦麗當選將延續拜登政策

雖然賀錦麗與特朗普在一些政策上具重疊性，例如兩者均支持美國本地製造、提倡增加財政支出等。但亦有一些方面具顯著分歧，例如能源政策、稅務政策、部分外交政策等。筆者相信，若賀錦麗當選，料很大程度會延續拜登政府方向。其發展清潔能源及削減碳排放政策，傳統能源企業或將面對較多的監管及限制，加上推動電動車行業發展的取態，因此將有利於綠色能源、電動汽車行業。其次，賀錦麗與科技巨頭關係密切，加上其政策支持數字化技術和創新及全球化，料AI及科技股延續不錯的勢頭。

另方面，賀錦麗的競選團隊在本周初推出新的廣告，承諾若果當選，將會在四年內興建300萬間自置居所及租住房屋，從而減輕樓價上升對當地家庭帶來的壓力。同時又向首次置業人士津貼2.5萬美元，並擴大針對建造租住房屋公司的激勵措施，以刺激建造新樓的數量，降低租屋者和買樓者的成本。預計有關計劃對基建相關公司的前景有利。

2024年8月22日，民主黨全國代表大會（DNC）舉行到第4天，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）壓軸演說結束後，她與丈夫任德龍，還有她副手沃爾茲及夫人一同站在台上手牽手，將大會氣氛推上高峰（Reuters）

尚未對加密貨幣表態

從賀錦麗的經濟政策來看，「強化中產階級」屬於其核心目標。在稅務上，她主張加稅，這與特朗普形成鮮明對比。根據賀錦麗的計劃，富裕家庭的稅收將明顯上升，最高邊際稅率升至44.6%，為1986年以來最高。

最後，賀錦麗在中東立場，暫不像拜登完全地支持以色列，但將繼續捍衛烏克蘭，料對軍工股有利。至於在加密貨幣上，賀錦麗則未針對加密貨幣及區塊鏈發表任何支持或反對立場，相對中性，相反特朗普則是忠實支持者。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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