美國酒店業萬人多市罷工　勞動節假期旅客或受影響

美國代表酒店及餐飲業的工會Unite Here，與連鎖酒店品牌萬豪（Marriott）、希爾頓（Hilton）、凱悅（Hyatt）的合約談判陷入僵局，約1萬名美國酒店員工9月1日起，在全國多個城市展開預計為期多天的罷工。



圖為2024年5月1日，在美國加州三藩市，酒店員工參加抗議活動，要求僱主大幅加薪。（Reuters）

目前正值美國勞動節長周末假期，酒店業罷工或對出遊民眾造成影響。根據美國汽車協會(AAA）預訂數據，假期間的國內旅行人數料比去年增加9%。

Unite Here表示，罷工遍及加州三藩市和聖地牙哥、夏威夷檀香山，以及馬薩諸塞州波士頓等部份主要旅遊目的地，約共涉25家飯店。

工會聲明指，馬里蘭州巴爾的摩、康涅狄格州紐黑文紐黑文市（New Haven）等地方分會，因亦經會員表決授權罷工，行動可能隨時開始。

今次工潮為爭取新合約提升待遇，酒店業人手捉襟見肘，管理層經常指派3人來完成本應4人負責的工作。工會援引成員投訴，自從新冠疫情發生以來，僱主總希望能夠以三星級酒店的人手及待遇，要求員工提供五星級服務。

在巴爾的摩，Unite Here於當地分會爭取房務員時薪由16.20美元提高到20美元。波士頓房務員時薪現為28美元，工會爭取4年內逐步增加10美元。

希爾頓和凱悅表示，仍然致力於與工會談判達成公平協議。萬豪暫未回應。