美國酒店業萬人多市罷工 勞動節假期旅客或受影響
撰文：蕭通
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美國代表酒店及餐飲業的工會Unite Here，與連鎖酒店品牌萬豪（Marriott）、希爾頓（Hilton）、凱悅（Hyatt）的合約談判陷入僵局，約1萬名美國酒店員工9月1日起，在全國多個城市展開預計為期多天的罷工。
目前正值美國勞動節長周末假期，酒店業罷工或對出遊民眾造成影響。根據美國汽車協會(AAA）預訂數據，假期間的國內旅行人數料比去年增加9%。
Unite Here表示，罷工遍及加州三藩市和聖地牙哥、夏威夷檀香山，以及馬薩諸塞州波士頓等部份主要旅遊目的地，約共涉25家飯店。
工會聲明指，馬里蘭州巴爾的摩、康涅狄格州紐黑文紐黑文市（New Haven）等地方分會，因亦經會員表決授權罷工，行動可能隨時開始。
今次工潮為爭取新合約提升待遇，酒店業人手捉襟見肘，管理層經常指派3人來完成本應4人負責的工作。工會援引成員投訴，自從新冠疫情發生以來，僱主總希望能夠以三星級酒店的人手及待遇，要求員工提供五星級服務。
在巴爾的摩，Unite Here於當地分會爭取房務員時薪由16.20美元提高到20美元。波士頓房務員時薪現為28美元，工會爭取4年內逐步增加10美元。
希爾頓和凱悅表示，仍然致力於與工會談判達成公平協議。萬豪暫未回應。
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