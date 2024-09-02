導彈炸烏克蘭哈爾科夫至少47傷 俄羅斯：擊退烏軍大型無人機襲擊
撰文：蕭通
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俄羅斯被指9月1日以導彈攻擊烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv），一個購物中心和一個體育中心被擊中，造成至少47人受傷，其中包括5名兒童。
烏克蘭官員稱，哈爾科夫遭至少10枚導彈攻擊。路透社指出，事後救援人員和義工將受傷的平民抬上救護車。玻璃和碎片散落在地上，不少人逃到地鐵站暫避。
事件促使烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）再次向西方盟友發出呼籲，要求允許以西方武器攻擊俄國領土的軍事目標，以減少俄羅斯構成的軍事威脅。他指出，必須調動世界上所有必要的力量來製止這種恐怖行為。
當天早些時候，俄羅斯指烏軍發動歷來最大規模的無人機襲擊。防空部隊連夜摧毀了烏克蘭發射的158架無人機，指烏軍目標攻擊煉油廠及發電廠，大部份在庫爾斯克等鄰近邊境地區被擊落。
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