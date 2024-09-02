疑「俄羅斯間諜白鯨」死亡　動物保護組織：屍體現蹤挪威海岸

俄衛網9月2日報道，據挪威非商業性動物保護組織Marine Mind發布消息稱，白鯨Hvaldimir的屍體8月31日在挪威海岸附近被發現，它因特殊的套索被懷疑為俄羅斯從事間諜活動並以俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的名字命名。



2019年春天，挪威漁民在挪北部發現了一隻白鯨，其上發現有套索（harness）。套索扣環上發現有一家聖彼得堡公司的標誌。挪威人員還表示，這隻白鯨看起來不怕人。

因此，挪威媒體開始猜測，這條白鯨「逃離了俄羅斯的奴役」，它被叫作Hvaldimir（挪威語中鯨魚和俄羅斯總統名字的組合）。挪威漁業管理局還呼籲公民不要與「俄羅斯間諜鯨」接觸。

該組織在社交媒體上發布聲明稱：「我們懷着沈重的心情發布Hvaldimir去世的消息。今天早上（8月31日），在接到當地居民的消息後，我們的團隊到達並在水中……發現了Hvaldimir的屍體。」

▼動保團體指Hvaldimir對人類友好，常靠近船隻與人類互動

聲明補充稱，其將進行屍檢以確定白鯨的死因。

白鯨是一種齒鯨，見於北極海域以及白海、白令海和鄂霍次克海的所有沿海水域。白鯨定期進行季節性遷徙。