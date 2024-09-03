新加坡副總理：中美短期內應避免局勢升溫

新加坡副總理王瑞杰認為，中國和美國之間有很大的共同發展空間，但在美國大選來臨之際，雙方不太可能在短期內就長期發展達成實質成果，重要的是雙方都採取避免局勢升溫的態度和行動。



王瑞杰9月3日在亞洲前瞻峰會之《聯合早報》對談上致辭時指出，中美關係發展的趨勢，可以分短期和長期兩個階段探討。

短期內，美國即將舉行總統選舉，外界都關注這次選舉是否會為中美關係增添變數，還是帶來新的契機。王瑞杰說，美國兩黨目前跨黨派地支持把中國列為美國戰略性的競爭對手，這意味着「不論是誰當選總統，對中國的態度都可能不會軟化」。

他也指出，候選人為了激起選民情緒，可能會把選民的注意力集中在他們認為是不公平的貿易行為上，要兌現這些承諾，候選人在當選後，就會實施貿易限制、關稅和其它含保護主義的措施。

王瑞杰說，令人擔憂的是，中美在貿易上的摩擦，最終是否會演變成軍事上的衝突？中美都是擁有核武器的國家。如果發生軍事衝突，那將會是全世界的一場大災難。

「所以，在中美兩國競爭的當下，雙方必須通過對話，在分歧中維持一定程度的共識，建立基本的互信，才能避免局勢升溫。」

2024年8月29日，中國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見美國總統國家安全事務助理沙利文（左）。（新華社）

王瑞杰進一步指出，中美短期要築好護欄，管控局勢失控的風險；長期而言，兩國仍然有必要尋求在互惠互利的基礎上，建立戰略合作關係，推動雙方以及全球和平發展。

他說，不論是中國還是美國，他們的長遠利益都是要讓各自的國家持續繁榮發展，而要為這個願景創造條件，兩國必須了解，彼此都有國內優先要處理的事項。

「儘管美國和中國的經濟模式和治理體系截然不同，但他們要的，是發展新經濟領域，目標都是讓成果惠及更多人民，尋求永續。」

王瑞杰也相信，即便中美兩國繼續競爭，雙方還是有許多的合作空間，領導世界經濟邁向更穩定和可持續的發展路途。

他解釋，作為大國，中國和美國有領導各國應對全球性挑戰的責任；無論是在應對下一場大流行病、還是氣候變化、發達國家人口老齡化等問題，中美都能扮演積極和重要的角色。

王瑞杰總結說，中美之間其實有很大的共同發展空間，但在美國大選來臨之際，雙方不太可能在短期內就長期發展合作達成實質的結果。

「重要的是，雙方都必須採取避免局勢升溫的態度和行動。而這一年來，中美雙方保持頻密的對話和交流、保持戰略目標，是一個很好的進展。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

