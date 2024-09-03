韓國影帝劉亞仁涉吸毒4罪　被判1年有期徒刑當庭羈押

韓國男星劉亞仁（原名嚴弘植）9月3日在首爾瑞草區的首爾中央地方法院出庭。法院當天就他涉毒案做出一審判決。他被判1年有期徒刑，當庭羈押。此外法院判處他須支付200萬韓圜（約11,6萬港元）的罰款。



劉亞仁2015年憑電影《思悼》奪第36屆青龍獎最佳男演員，以29歲之齡成為韓國史上第二位年輕的青龍影帝，如今卻因為包括使用毒品在內的問題，星途毀於一旦。

檢方指控劉亞仁涉嫌違反《毒品管理法》、吸食並教唆他人吸食大麻、教唆毀滅證據等，並指劉亞仁身為明星，利用財富與知名度欺騙醫生，以他人名義非法領取毒品，甚至試圖利用社會影響力隱瞞罪行。

韓國男星劉亞仁2022年10月6日出席第27屆釜山國際電影節的打手印儀式並會見傳媒記者。（Photo by Woohae Cho/Getty）

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他涉嫌於2020年9月至2022年3月在首爾多家醫院以做美容手術需要麻醉為由，先後181次注射丙泊酚（Propofol，俗稱牛奶針），其涉嫌注射的4種醫用毒品包括丙泊酚、咪達唑侖、氯胺酮和瑞馬唑侖。

他也遭指控2021年5月至2023年8月冒名非法領取約1100片安眠藥，2023年1月與崔某等4人在美國吸食大麻，並教唆他人吸毒。

韓國男星劉亞仁2022年10月6日出席第27屆釜山國際電影節的打手印儀式並會見傳媒記者。（Photo by Woohae Cho/Getty）

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劉亞仁7月24日在首爾中央地方法院宣判前出席最後一次審訊時，表示深刻反省錯誤，表示道歉，並稱無論審判結果如何，將以更健康和正直的面貌回報支援他的所有人。

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劉亞仁屢涉官非，有男子在7月指劉亞仁性侵犯他，28日晚間劉亞仁首次就性侵案接受調查。韓媒news1報道劉亞仁於28日傍晚前往首爾龍山警署，以被告身份接受調查。

男子稱於住宅中熟睡時遭人性侵犯，警方經調查後發現涉案男子是劉亞仁。劉亞仁已透過律師否認有關指控，稱這不是事實。