中國外交部：西班牙首相9月8至11日訪華

中國外交部9月3日宣布，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）應國務院總理李強邀請，在9月8至11日訪華。



西班牙首相辦公室8月30日曾披露桑切斯訪華一事，路透社8月30日引述西班牙政府消息人士指，他計劃訪問北京和上海，期間與中國國家主席習近平會面。桑切斯此次訪華之旅，將有一名副貿易部長隨行。

路透社的報道提到，桑切斯此行是在中國對歐盟豬肉進口的反傾銷調查升溫的背景下進行。西班牙作為歐盟最大的豬肉出口國，這是調查攸關西班牙的利益。

西班牙是歐洲內最大豬肉出口國，中國2023年入口的豬肉中，西班牙佔22%，規模達12億歐元（約103億港元）。

圖為2023年5月28日，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）在馬德里一個投票站為地區選舉投票。（Reuters）

中歐現正陷入貿易爭端，事緣歐盟監管機構7月5日起對中國製電動汽車徵收臨時關稅。中國之後發起對歐盟白蘭地、乳製品和豬肉產品的反傾銷調查。

中國商務部8月29日發公告稱，原產於歐盟的進口相關白蘭地的確存在傾銷，中方暫時不會對歐盟祭臨時反傾銷措施。

路透社29日稱，中國一直在遊說歐盟27個成員國，呼籲反對歐盟擬議的徵稅項目。歐盟委員會10月就對中國製電動車徵收36.3%關稅的提議進行表決。