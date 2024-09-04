英國暫停向以色列發部份武器出口證　內塔尼亞胡：可恥行為

英國9月2日宣布暫停向以色列發放30項武器出口許可證，包括戰鬥機、直升機和無人機等軍用飛機的零部件。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）3日直斥英國的決定可恥，強調以色列打敗哈馬斯的決心不變。



英國外長拉米（David Lammy）9月2日告訴英國議會：「我們知道以色列需要保衛自己，免受安全威脅，但我們對以色列採取的方法，尤其是平民傷亡和民用基礎設施遭破壞的報告深感擔憂。」

在工黨贏得7月的大選後，拉米就表明要檢討對以色列的武器出口，確保一切符合國際法。

拉米說：「很遺憾的是，我至今收到的評估所得結論是，英國向以色列出口的某些武器，確實存在明顯風險，即它們可能被用來進行嚴重違反國際人道主義法的行為。」

2024年8月16日，英國外交大臣拉米（David Lammy）到訪以色列耶路撒冷，與以色列外交部長卡茨（Israel Katz）會面。（Reuters）

英防長：暫停部份武器出口不會威脅到以色列自衛能力

英國對以色列的武器出口，只佔以色列所獲武器總量的約1％。拉米也解釋，暫停不等於武器禁運，受影響的只是那些可用於以哈衝突的武器。

與美國不同的是，英國政府並不直接向以色列提供武器，而是向出售武器的公司發放許可證，並聽取律師的意見，判斷這些公司是否遵守國際法。

英國防大臣賀理安（John Healey）3日也說，英國只是暫停向以色列發放350份武器出口許可證中的30份，不會威脅到以色列的自衛能力。

圖為2024年8月16日，英國外交大臣拉米（David Lammy）到訪以色列耶路撒冷期間，有示威者促英國停向以色列提供武器。（Reuters）。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant ）對英國的決定「深感沮喪」。以國外長以色列外交部長卡茨（Israel Katz）說，這一決定令人失望，並向哈馬斯及伊朗「發出一個令人非常困擾的訊息」。

內塔尼亞胡3日在社交媒體發文批評英國稱：「這可恥的決定不會改變以色列打敗哈馬斯的決心」。他表示：「哈馬斯俘虜超過100名人質，包括5名英國公民。不與以色列——一個自衛對抗野蠻行徑的民主國家——站在一起，英國的錯誤決定只會讓哈馬斯更加膽大妄為。」

內塔尼亞胡強調，無論有沒有英國的武器，以色列都將贏得這場戰爭，保障以國人民共同的未來。

另外，哈馬斯武裝派別卡桑旅（Al-Qassam Brigades）2日說，自6月以來，看守以色列人質的守衛接到一套新的指示，在以軍逼近人質所在地點時，會根據這套指示處理人質。

哈馬斯警告，如果軍事壓力持續下去，人質將「在棺材裏」返回以色列。以色列軍隊1日在加沙南部隧道發現6名以色列人質遺體，以色列稱他們是被哈馬斯處決。

內塔尼亞胡2日在記者會上重申，以色列在人質問題上絕對不會向哈馬斯讓步，也不會屈服於壓力而犧牲以方的要求。他強調，以色列必須控制加沙與埃及的邊境，以阻止哈馬斯重新武裝。

2024年9月2日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

布魯塞爾智庫國際危機組織的以色列—巴勒斯坦問題高級分析師Mairav Zonszein說，內塔尼亞胡的言論表明他不會停止戰爭，直到哈馬斯投降為止。Mairav Zonszein指，他基本上已排除達成人質協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

