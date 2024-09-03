以巴衝突｜ 內塔尼亞胡向人質家屬道歉　但堅拒放棄控制費城走廊

以色列證實6名人質在加沙遇害後，全國爆發大規模示威，要求當局盡快與哈馬斯達成停火協議。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月2日未有軟化。他雖然為未能將人質帶回向死者家屬道歉，但強調不會放棄控制費城走廊。



以巴衝突：圖為2024年9月2日，以色列耶路撒冷民眾示威，要求總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）盡速促成人質獲釋。（Reuters）

以巴衝突：圖為2024年9月2日，以色列耶路撒冷民眾示威，要求總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）盡速促成人質獲釋。（Reuters）

哈馬斯此前已表明，以色列必須從費城走廊完全撤離，為停火協議其中一項重大分歧。內塔尼亞胡重申，哈馬斯利用接壤埃及的費城走廊走私武器和彈藥，以色列軍隊已發現了數十條地道。

內塔尼亞胡表示，哈馬斯需要費城走廊，因此堅持要求以軍撤離。他表示，堅持以軍駐守，否則一旦撤離將難以返回。

對於美國總統拜登（Joe Biden）稍早時間表示，內塔尼亞胡在達成人質協議方面做得不夠。內塔尼亞胡回應稱，應該向哈馬斯施壓，而不是以色列，特別是在人質遇害之後。

他表示，如果以色列讓步，等同向哈馬斯發出可以殺死更多人質的信息，強調必須由哈馬斯作出讓步。