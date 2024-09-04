加沙分階段人道停火 WHO：已為當地逾16萬兒童接種小兒麻痺疫苗
撰文：劉耀洋
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加沙（Gaza）出現25年來首宗小兒麻痺症（脊髓灰質炎，Polio）病例後，世界衛生組織（World Health Organization，WHO）8月31日開始在加沙進行疫苗接種工作。WHO駐巴勒斯坦代表Rik Peeperkorn在3日表示，行動進展順利，目前已為16.1萬名10歲以下兒童注射疫苗，佔總目標人數的25%。
路透社3日報道，Rik Peeperkorn當日稱，接種行動至目前為止一切進展順利。他說，醫療人員本週稍後會到加沙南部，再為約34.1萬名兒童注射疫苗。
以色列軍方和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）29日同意在加沙三個不同區域，分階段進行三次人道主義停火，每次持續三天，以便WHO能夠為當地64萬名兒童接種小兒麻痺疫苗
聯合國秘書長發言人3日表示，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）形容以色列和哈馬斯同意短暫停火允許兒童接種疫苗一事，是「一連串恐怖事件中罕見出現的希望和人性光輝」。
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