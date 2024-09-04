烏克蘭多名高層官員辭任　澤連斯基稱改革為強化政府

烏克蘭多名高層官員9月3日請辭，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，今個秋天將非常重要，政府必須進行改革及調整，以加強部份領域，以確保國家擁有所需要的強化政府。



根據總統網站發布的命令，澤連斯基當日解除其辦公室副主任舒爾馬（Rostyslav Shurma）的職務。國會議長Ruslan Stefanchuk也宣布，負責歐洲一體化的副總理Olha Stefanishyna已經請辭。

圖為烏克蘭副總理Olha Stefanishyna。（X@StefanishynaO圖片）

圖為2024年6月11日，烏克蘭戰略工業部長卡梅申（Alexander Kamyshin）出席烏克蘭重建會議（URC 2024）。（X@AKamyshin圖片）

包括戰略工業部長卡梅申 任內提高武器產量

另據路透社報道，戰略工業部長卡梅申（Alexander Kamyshin）、司法部長Denys Maliuska和環境部長Ruslan Strilets亦已向國會提交了辭呈。烏克蘭早前已有至少5名部長被解職，令內閣目前有超過三分之一懸空。

此外，烏克蘭國家財產基金（State Property Fund of Ukraine，暫譯）負責人Vitalii Koval在上任9個月後也提出辭職。國會議長Ruslan Stefanchuk表示，會在最近一次全體會議上處理有關辭任。

其中，此前帶領提高武器產量的卡梅申，被視為烏克蘭政府的新星。自從他接手國防生產以來，烏克蘭已經生產了數千架遠程無人機。40歲的他在Telegram表示，他將繼續在國防部門工作，但擔任不同角色，他未進一步透露內容。

烏克蘭執政人民公僕黨（Servant of the People Party）領袖David Arakhamia日前預告，政府將進行改組，幅度料達成員一半以上。