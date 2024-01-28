烏克蘭軍方爆大型貪污案　國防部官員＋軍火商高層中飽私囊3億元

綜合路透社和《烏克蘭真理報》報道，烏克蘭國家安全局當地時間1月27日表示，他們發現該國軍方在採購武器過程中貪污了近15億格里夫納（約3億港元），涉案人員含烏國防部前任和現任高級官員，被挪用的公款涉及為烏軍購買10萬枚迫擊炮彈的交易。烏克蘭國防部證實了這一消息，並已向嫌疑人下發通知。



《烏克蘭真理報》稱，被挪用的資金已被扣押，烏當局正在討論如何將這些資金歸還到烏克蘭預算中。

路透社稱，對於深陷戰爭泥潭的烏克蘭來說，該國內部存在大規模腐敗一事將引起巨大反彈。在烏克蘭加緊推進加入歐盟進程之際，地方腐敗仍然是一個重大問題。

烏克蘭局勢：圖為2023年5月6日，烏克蘭第10山地突擊旅雪絨花的烏軍在頓涅茨克州向俄軍發射D-30榴彈炮。（Reuters）

烏克蘭國家安全局稱，調查揭露了烏國防部官員和武器供應商利沃夫兵工廠（Lviv Arsenal）管理人員的腐敗行徑，他們在採購炮彈時挪用了近15億格里夫納，「根據調查，國防部前任和現任高級官員及下屬公司負責人參與了貪污。」

據烏克蘭國家安全局介紹，被貪污的公款涉及一筆為烏軍購買10萬枚迫擊炮彈的交易。

2022年8月，烏克蘭國防部與供應商利沃夫阿塞納爾簽訂了一份炮彈採購合同，並提前支付了款項，但利沃夫阿塞納爾將部分資金轉移到了一個巴爾幹半島的附屬公司的賬戶上，剩下的錢放在該公司在基輔一家銀行的賬戶上。收到款項後，該公司並未交付任何武器。

2023年12月19日，烏克蘭總統澤連斯基在基輔出席記者會。（Reuters）

烏克蘭國防部稱，烏克蘭國家警察局和安全局在國防部的協助下已向5名涉案人員發出了「嫌疑告知書」。這是烏克蘭法律程序的第一階段。

一名嫌疑人試圖從烏克蘭出境時被烏克蘭安全部門拘留。防止其他人逃跑的措施目前還在討論中。

烏克蘭國防部稱，烏克蘭總檢察長辦公室正在對此案進行程序監督。

《烏克蘭真理報》27日援引執法部門消息人士的說法稱，烏克蘭國防部軍事、技術政策、武器和軍備發展司前司長利耶夫（Oleksandr Liiev，暫譯）和現任司長納庫爾（Toomas Nakhur，暫譯），利沃夫阿塞納爾創始人兼行政總裁茲比特尼耶夫（Yurii ZbitnievZbitniev）以及其他共案嫌疑人，都收到了通知。

報道稱，目前，被挪用的資金已被扣押，烏當局正在討論如何將這些資金歸還到烏克蘭預算中。

為烏軍2023年6月19日發布影片截圖，可見數名身處巴赫穆特（Bakhmut）的烏軍士兵聚集。（Reuters）

路透社稱，在烏克蘭，軍隊內部的腐敗一直是個特別敏感的問題，這不僅關係到當局維持戰時公眾士氣的努力，也關係到烏克蘭的入盟進程。

烏克蘭2022年2月遞交加入歐盟的申請，2023年11月，歐盟委員會建議啟動烏克蘭的入盟談判。儘管烏克蘭朝着加入歐盟的目標邁出了一大步，但還有許多步驟和障礙需要完成和克服，這一過程可能需要多年時間。

根據規定，歐盟候選國必須滿足一系列政治、經濟和「歐盟民主價值觀」方面的入盟要求。烏克蘭總理什梅加爾去年12月15日在烏地方和州政府代表大會上說，烏方需完成2739項立法以實現與歐盟法律一致。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）已遭撤職。圖為2023年8月29日，他在烏克蘭基輔會見記者。（Reuters）

2023年9月，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）因任內一直受到與腐敗相關的指控而被澤連斯基（Volodymyr Zelensky）解職。列茲尼科夫沒有被指控個人參與腐敗，但他管理下的軍隊多次被指控存在腐敗問題，案件涉及軍隊食品和服裝採購。

路透社稱，雖然列茲尼科夫在代表烏克蘭與西方盟國對話方面做得不錯，但隨着烏克蘭危機持續，公眾對腐敗變得高度敏感，澤連斯基鑑於此做出了換人決定。

據《烏克蘭真理報》2023年12月報道，澤連斯基此前推動反腐敗調查、撤換軍隊多個部門負責人的行為，還引發了他與烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）之間的摩擦。消息人士透露，由於貪腐問題嚴重，澤連斯基去年8月解除了烏克蘭所有徵兵辦公室負責人的職務。扎盧日內雖然承認打擊腐敗的必要性，但他認為此舉嚴重影響了烏軍的動員工作。

一邊，內部腐敗問題影響軍火採購進度，另一邊，烏克蘭不斷敦促西方盟友加緊提供軍援。烏克蘭戰略工業部長卡梅申（Alexander Kamyshin）本月早些時候表示，該國武器產量無論提高多少，都永遠無法完全滿足自身需求。

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