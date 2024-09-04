世衛研究：玩手機與患腦癌沒有關連

根據世界衛生組織（WHO）主導的一項新調查，使用手機與患腦癌風險之間沒有聯繫。



路透社報道，這份在9月3日發表的調查報告顯示，儘管無線技術的使用大幅增加，但腦癌發病率並沒有相應上升，長時間打電話的人或使用手機超過十年的人亦是如此。

這次調查涵蓋1994年至2022年的63項研究，由來自10個國家的11名研究人員進行評估，研究成人和兒童患上腦癌、唾液腺癌和白血病等疾病的風險，與使用手機、通信基站或發射器，以及職業暴露在電輻下是否有關。

新西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）癌症流行病學教授埃爾伍德（Mark Elwood）說，這項研究評估手機、電視、嬰兒監視器和雷達中的輻射頻率影響，但沒有一個顯示患上述疾病的風險會增加。

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世衛和其他國際衛生機構此前曾表明，沒有確鑿證據顯示手機輻射會對健康產生不利影響，但呼籲進行更多研究。國際癌症研究機構（IARC）目前將手機輻射歸類為「可能致癌」，即2B類。當該機構無法排除潛在聯繫時，就會使用這一類別。

該機構的顧問小組呼籲依據新數據，儘快重新評估分類。

本文獲《聯合早報》授權轉載

