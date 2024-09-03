手機真會偷聽？美國公司簡報外流　揭暗中用咪高峰收集語音數據

許多人使用智能手機時，常常會懷疑手機是否會竊聽使用者的日常對話。



近日有外媒聲稱取得一份媒體集團的簡報，聲稱他們能使用人工智能（AI）軟體，透過手機、手提電腦等咪高峰，收集與分析用戶的語音數據，讓廣告商更容易鎖定潛在消費者。

該份簡報中甚至提到，知名社交媒體Facebook（臉書）、Google（谷歌）與亞馬遜（Amazon）等，都是該公司的客戶。

根據一份科克斯媒體集團（Cox Media Group，CMG）外流的簡報中，提到一款名為「Active-Listening」的軟體，可以使用人工智慧（AI），透過各種裝置的咪高峰，收集與分析即時意圖數據。（X截圖）

根據一份科克斯媒體集團（Cox Media Group，CMG）外流的簡報中，提到一款名為「Active-Listening」的軟體，可以使用人工智慧（AI），透過各種裝置的咪高峰，收集與分析即時意圖數據。（404media.co截圖）

《每日郵報》報道，根據一份科克斯媒體集團（Cox Media Group，CMG）外流的簡報中，提到一款名為「Active-Listening」的軟體，可以使用人工智能（AI），透過各種裝置的咪高峰，收集與分析即時意圖數據，使廣告商可結合用戶語音與行為數據，鎖定潛在客戶。

若用戶的語音或行為數據顯示他有意購買某樣商品，相關廣告就會開始不斷出現在他面前。

報道指出，這份外流的簡報，主要內容是向潛在客戶介紹「Active-Listening」的功能，包括該軟體收集消費者語音數據的6個步驟。

收集方式幾乎涵蓋所有具備咪高峰的設備，包括智能手機、手提電腦，甚至是家用智能助理。

目前不清楚該程式是一直在啟動，或是只有在通話等特定功能時，才會收集用戶資訊。

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此外，該簡報點名Facebook、Google與亞馬遜都是CMG的客戶，暗示這些企業可能正在利用這項服務鎖定廣告受眾。

消息曝光後，Google立即將CMG從合作夥伴名單中移除，Facebook母公司Meta也表示正在調查CMG是否違反服務條款。

亞馬遜則指出，旗下的廣告部門從未與CMG合作過這項計劃，未來也無此打算，但若合作夥伴違反規定，公司將會採取行動。

CMG在2023年11月一篇已刪除的網誌文章中聲稱，「Active-Listening」完全合法，當用戶在更新應用程式或下載新程式時，冗長的使用者條款往往已納入「Active-Listening」相關內容，因此手機與設備竊聽用戶的對話，在法律上並無問題。

CMG是一家位於喬治亞州亞特蘭大的美國媒體集團，提供廣播、數碼媒體、廣告和行銷服務，2022年營收高達221億美元。CMG至今尚未回覆《每日郵報》的評論請求。

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