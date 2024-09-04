烏克蘭政壇地震不斷　外長庫列巴辭職

據《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）9月3日報道，根據來自烏克蘭總統辦公室消息人士的話稱，烏外長庫列巴（Dmytro Kuleba）將被撤職。來到9月4日，國會議長稱，庫列巴已遞交呈辭。



報道稱，消息人士稱，關於誰接替庫列巴，目前正在考慮中。最有可能的人選是烏克蘭第一副外長瑟比加（Andrii Sybiha）。消息人士稱，烏政府正在為其他人事任免做準備。

《烏克蘭真理報》提到，據報道，烏總理什梅加爾（Denys Shmyhal）將繼續留任。

烏克蘭官方暫時未有證實消息，報道亦未說明庫列巴被撤職的原因。

中國外長王毅（右）7月24日上午與訪華的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba，左）在廣州會晤。（中國外交部）

此前，據央視新聞報道，烏克蘭多名官員向國會提出辭職。當地時間9月3日，烏克蘭戰略產業部部長卡梅申（Oleksandr Kamyshin）、司法部部長馬柳斯卡（Denys Maliuska）、生態和自然資源部部長斯特列里察（Ruslan Strilets）以及國家資產基金負責人科瓦利（Vitalii Koval）向國會提出辭職申請。

烏克蘭國會議長斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）稱，這些申請將在最近一次全體會議上審議。此外，《烏克蘭真理報》稱，烏克蘭副總理斯特凡尼希娜（ Olha Stefanishyna ）3日也向烏克蘭最高拉達提出辭職申請。

本文獲《環球時報》授權轉載

