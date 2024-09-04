Concord｜Sony 8年開發作品劣評如潮　推出2週迅速下架

Sony在8月23日推出網上射擊遊戲《Concord》，但表現未如預期，參與的玩家寥寥無幾，結果公司9月3日宣布將遊戲下架，同時購買遊戲的玩家退款。



英國廣播公司（BBC）及遊戲網站IGN報道，《Concord》開發商Firewalk Studios遊戲總監Ryan Ellis在Sony網站發表網誌，稱遊戲的推出及不少部分都沒有符合預期，因此決定由9月6日起將遊戲下架，同時考慮其他選項，包括更有效與玩家接觸。

Ryan Ellis亦提到，遊戲會即時停止發售，並向所有買入遊戲的玩家全數退回每人40英鎊。

《Concord》遊戲畫面。（Sony Interactive Entertainment 網站截圖）

報道指，《Concord》花了8年時間及估計耗資過億美元開發，惟遊戲在PS5及電腦平台推出後飽受批評，不少人認為遊戲沒新意，角色設定非常糟糕等，形容遊戲不是物有所值。

IGN引述分析報道，《Concord》推出至今，只售出2.5萬張，在線上遊戲平台Steam最高只有697名玩家參與，之後更單日跌破100人以下。它與同樣被列為「失望」的《Suicide Squad: Kill the Justice League》相比，後者有大約1.2萬人遊玩已是「超標」。