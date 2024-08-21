國產單機遊戲《黑神話：悟空》：中國文化輸出終見代表作？

本周，由遊戲科學公司製作中國首個大型3A電子遊戲《黑神話：悟空》（Black Myth: Wukong，簡稱《悟空》）正式上線，在短短幾個小時內便成為遊戲平台Steam上最受歡迎的遊戲，同時網上玩家達到210萬，成為中國至今最受矚目的遊戲產品，被視為中國遊戲產業的一個里程碑。



《悟空》以中國經典神話《西遊記》為背景。唐僧師徒取經成功後，孫悟空（孫悟空）被封為鬥戰勝佛，逐漸消失得無影無蹤。玩家將扮演一位猴子形象的「天命人」，為了揭開傳說故事背後的真相，追隨孫悟空的腳步、展開史詩般的旅程。

據指，《悟空》在盡可能重現原著故事的同時，融入道符、佛器、古建築、傳統服裝等傳統文化元素，場景則取材於長城、莫高窟、黃山等著名地標。《環球時報》引述山西文旅數字體驗館代表稱，為了還原真實場景，遊戲開發團隊更到訪位於山西長治的法興寺、忻州的佛光寺、平遙的雙林寺等，近乎1:1地再現了中國的山水。此外，該遊戲採用了實時光線追蹤等先進技術，以提供電影級的視覺效果。

這款動作角色扮演遊戲歷時六年開發，是中國遊戲公司推出的第一款由知名發行商製作、高預算、高品質的遊戲（業界俗稱3A遊戲，這類遊戲往往製作精良、圖像效果驚艷）。

據第三方數據統計網站Steam DB的資料顯示， 該遊戲的同時玩家數量峰值超越了市面上大受歡迎的單人遊戲，如《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）和《艾爾登法環》（Elden Ring），還有日本遊戲公司Pocket Pair推出的《幻獸帕魯》（Palworld）以及Valve的《絕對武力2》（Counter-Strike 2）。此外，《悟空》的預售成績就已經在Steam上周的銷量榜上登頂，目前在中國、美國和日本等地區亦維持在首位。

《黑神话：悟空》的故事背景源自於經典名著《西遊記》，玩家將扮演一位「天命人」，為了探尋昔日傳說的真相，踏上一條充滿危險與驚奇的西遊之路。

由於中國直至2015年一直實行遊戲機禁令，禁令放寬後，遊戲平台上的遊戲又受到嚴格審查，令用戶可玩的遊戲數量遠遠少於海外。

在《悟空》推出前夕，包括IGN China在內的中國主要評論網站給予了10分的高分（滿分 10 分）。而在外國主流評分統計網站「Metacritic」上，《悟空》的評論員和用戶評分則分別為81（100分滿）和8.5（10分滿）。

從神話到遊戲的產業里程碑

《悟空》的火爆可能成為中國電子遊戲產業實現突破、打破由日本和美國遊戲公司壟斷的行業局面。東京東洋證券高級分析師 Hideki Yasuda表示，騰訊等中國公司透過投資日本和其他地方的遊戲機遊戲公司吸收了專業知識，他稱《黑神話：悟空》是「中國第一款為遊戲機開發的成熟遊戲」。

受遊戲機禁令影響，多年來，儘管坊間有各類水貨、山寨或盜版遊戲和主機售賣，但PlayStation 2和Nintendo Wii這類遊戲機始終未像在日本、美國等國家一樣普及，遊戲產業亦以手機和PC遊戲為主。上海米哈遊公司（hoYoverse）2020年推出的熱門遊戲原神亦是首推手遊版，2021年才上線Playstation平台。

2015年遊戲機禁令解除，但中國玩家多年來形成的消費習慣還是限制了電子遊戲市場的發展。此外，索尼和微軟等公司在中國銷售的遊戲機產品，其線上商店亦受到嚴格審查，令許多遊戲在中國都無法使用。

《悟空》製作人馮驥認為，在國外單主機遊戲起步之時，國內消費能力和技術水平有限。進入網絡時代後，網絡遊戲迅速成為主流消費習慣，單主機遊戲因此被視為小眾遊戲，研發團隊開發意願不強。但近十年，隨着消費水平、市面上開發工具逐漸成熟，已經可以支撐一款比肩國際一流水準的產品面世。

可透過遊戲讓更多人了解中國？

撇除遊戲的水準可望打破日美壟斷之外，是次遊戲令人關注的是其作為中國文化軟實力輸出的重要示範。

有內地觀察家認為，從經典小說《西遊記》到遊戲《悟空》，中國傳統文化不斷被表達、重新想像以至交融，逐漸與國際品味接軌，同時展現出跨文化交流互鑑的魅力。該遊戲將中國傳統文化元素與獨特的東方美學融為一體，編織了一段情感豐富的英雄傳奇，同時也吸引了國際情感。因此，它不僅代表了遊戲開發的重大成就，而且充當了文化故事講述的「橋樑」，向全球觀眾介紹了珍貴的中國敘事元素。

舉例音效方面，以嗩吶、琵琶、鼓、古箏等中國傳統樂器為主旋律。這些都豐富了來自西方的鋼琴和管弦樂，以拓寬遊戲的宏大敘事。整體視聽體驗贏得了國外玩家的一致好評，不少玩家形容「太棒了」。此外，遊戲對孫悟空的描繪，尤其是他將武器神奇地藏在耳中的能力，吸引了不熟悉神話的玩家，引發了關於文化起源和敘事真實性的討論。

多年來，中國遊戲玩家習慣了在網吧玩遊戲，限制了遊戲機及以此為依託的電子遊戲發展。圖為2021年9月，北京的一家網吧內的遊戲玩家。（Getty）

還有的是，山西省文化和旅遊廳近日發布了《黑神話》官方宣傳影片。影片中展示了遊戲中的小西天、玉皇寺、鐵佛寺等真實場景，吸引了許多部落客前往這些景點進行「文化朝聖」。山西省數位文化體驗中心代表楊傑（音譯）表示：「遊戲近乎1:1地再現了中國的山水、寺廟和雕塑，這無疑是我們文化輸出的一部分。」

遊戲評論員Kazuma Hashimoto寫道：「《悟空》的世界是一個豐富的世界，因為它取材於中國神話，並保留了許多中國傳統藝術品的美感，儘管使用了超寫實的圖形，但這使得遊戲看起來和感覺上都很特別。

還有有分析認為，這甚至可以被視為北京軟實力的勝利，因為觀察家表示，遊戲中描繪的文化元素與其意識形態相符。

然而，東京東洋證券高級分析師Hideki Yasuda表示，遊戲開發的一次成功不會對成熟的遊戲開發商構成直接威脅。他還警告說，技術挑戰可能會影響該遊戲的吸引力。他以在 PS5為例，《悟空》的廣闊世界佔用了主機 825 GB 內部儲存空間的約 100 GB，限制了玩家一次可以安裝的遊戲數量。

有國內遊戲公司高層也表示，雖然《悟空》顯示中國開發商有能力製作出吸引全球關注的好遊戲，但中國的遊戲機市場面臨着山寨和缺乏優質遊戲等挑戰。他補充說，過去幾年，不少成本高昂的主機遊戲在推出前就被廢棄了。

無論如何，《悟空》的出現不僅惠及中國以至海外的眾多玩家，亦多少也向國際社會展示出中國文化軟實力輸出的潛力和可能性。