習近平晤尼日利亞總統　同意建立戰略夥伴關係

尼日利亞總統提努布（Bola Tinubu）9月3日應中國國家主席習近平邀請，到中國進行國事訪問，並出席中非合作論壇北京峰會。



習近平與提努布行討論兩國關係以及共同關心的國際和地區問題，他們一致認為，站在新的歷史起點上，中尼作為發展中大國和新興經濟體的重要代表，戰略協作不斷加強，將為新時代中非關係注入新的動能，也將引領「全球南方」攜手共進。

2024年9月3日，中國北京，中國國家主席習近平會晤尼日利亞總統提努布。（中國外交部）

為進一步鞏固互信，拓展合作，加強協作，兩國元首一致決定將中尼關係提升為全面戰略伙伴關係，構建高水平中尼命運共同體。

一、打造高水平戰略互信

（一）雙方認為，建交半個多世紀以來，兩國相互尊重、平等相待，兩國關係歷經國際風雲變幻考驗，政治互信持續增強，務實合作成果豐碩，走出了一條聯合自強、合作共贏之路。

（二）雙方重申兩國在主權和領土完整等涉及彼此核心利益和重大關切的問題上堅定相互支持。中方支持尼方「重燃希望」施政理念，支持尼日利亞為維護國家統一、和平、安全和社會安定，以及促進經濟發展和民生改善所作努力。尼方堅定奉行一個中國原則，認為世界上隻有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部份，反對任何形式的「台灣獨立」，反對干涉中國內政，堅定支持中國政府為實現國家統一所作努力。

（三）雙方高度評價中非合作論壇成立24年來對推進中非高質量合作發揮的引領作用，認為中非合作論壇北京峰會成功召開開啟中非團結合作新篇章。雙方願以《中非合作論壇峰會北京宣言》和《中非合作論壇－北京行動計劃（2025－2027）》為引領，深化中非互利務實合作，實現共同發展繁榮。

（四）雙方重申堅定支持對方自主選擇符合本國利益的發展道路，將加強治國理政經驗交流。尼方高度讚賞中國人民在中國共產黨領導下，以中國式現代化實現偉大變革，認為中國式現代化為人類現代化拓展了路徑選擇和實踐方案。

雙方讚賞各自國家政府通過實施各種發展舉措，努力將可持續發展和經濟增長作為優先事項，以實現減貧和加強糧食安全。

（五）雙方高度評價中尼政府間委員會及其各分委會為深化兩國全方位合作發揮的統籌、協調和推動作用，商定繼續在該機制下積極協作，就第二屆中尼政府間委員會全會和各分委會會議召開事宜保持密切溝通。

（六）尼方讚賞並支持習近平主席提出的構建人類命運共同體理念、共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。雙方承諾在聯合國、二十國集團（G20）、金磚國家等國際事務中支持對方所作努力。雙方同意支持日益增長的關於聯合國安理會改革的呼籲，改革應平衡地域代表性，以反映當前的地緣政治現實。雙方認為包括發展權在內的人權問題是全人類共同事業，反對將人權問題政治化，反對以人權為借口干涉別國內政。

（七）中方讚賞尼方為維護地區和平與團結、促進地區一體化發展所做的努力，強調尊重民主、良治和公民權利，支持西非國家通過友好協商和對話化解分歧，推進地區一體化進程。為此，中方同樣呼籲其他國際社會各方避免將地區作為地緣競爭的場合。

2024年9月3日，中國北京，中國國家主席習近平與尼日利亞總統提努布會談。（中國外交部）

二、密切高水平發展合作

（八）兩國將以簽署《中華人民共和國政府與尼日利亞聯邦共和國政府關於共同推進「一帶一路」建設的合作規劃》為引領，致力於推動共建「一帶一路」倡議高質量合作、中非合作論壇會議成果與尼日利亞「重燃希望」和「八大優先領域」施政綱領對接，全方位、高質量推進務實合作。

（九）中方歡迎尼日利亞通過中國國際進口博覽會、中非經貿博覽會、中國進出口商品交易會、拉各斯和阿布賈國際貿易博覽會以及一年一度的尼日利亞採礦週等平台及電子商務、在華物流中心等新途徑擴大中尼貿易，支持尼日利亞更多優質產品進入中國市場。尼方願同中方加強在能源和礦產資源開發方面的伙伴關係，願同中方企業在當地合作建廠，滿足當地消費和出口需要。中國將鼓勵更多有實力的中國企業赴尼日利亞投資，助力尼日利亞經濟多元化蓬勃發展。

（十）兩國將把握生產力發展契機，進一步全面深化改革，共同探索數字經濟、綠色發展、藍色經濟、農業現代化等領域合作，培育新的合作增長點。尼方歡迎中方提出的《全球人工智能治理倡議》《全球數據安全倡議》，讚賞中方為提高發展中國家在人工智能、網絡、數據領域的權利所作努力。

（十一）雙方同意深化兩國基礎設施互聯互通合作。中方積極支持尼方推進國內交通、港口、自貿區等基礎設施建設，實現產業融合發展。雙方願共同努力，充分發揮尼日利亞在西部非洲的地理和發展優勢，打造非洲跨國跨地區合作標桿項目。

（十二）雙方鼓勵本幣互換等靈活多樣的區域貨幣金融合作，促進中尼貿易往來，為全球金融穩定作出貢獻。雙方將同意開展兩國反洗錢與反恐怖融資金融情報國際合作，支持尼方維護金融和外匯市場秩序、打擊洗錢等金融犯罪行為的努力。

（十三）雙方願支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，反對貿易保護主義，促進貿易和投資自由化便利化，為兩國企業合作營造透明、非歧視的營商環境。雙方支持建立更多兩國地方省市友好關係，擴大、深化地方合作。

（十四）雙方承諾加大力度保護各自國內對方公民的合法權益，為對方企業營造有利營商環境。

三、加強高水平安全互助

（十五）雙方同意加強多邊事務協調合作，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本准則，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，共同努力維護和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，推動構建以合作共贏為核心的新型國際關係。

（十六）中方讚賞尼方在西非國家經濟共同體發揮的領導作用和為實現該地區穩定所作的努力，支持尼方在打擊恐怖主義、管控分歧等地區事務中繼續發揮強有力的領導作用。雙方同意致力於維護薩赫勒、幾內亞灣等地區和平、安全和穩定。

（十七）中方支持尼方提升軍隊科技、裝備、情報等能力建設，更有效應對國內國外、地區和國際、傳統與非傳統安全挑戰。雙方願加強安全部門交流合作，提高維護國家主權和安全利益能力，共同致力於維護地區和世界和平。

2024年9月3日，中國北京，中國國家主席習近平會晤尼日利亞總統提努布。（中國外交部）

四、增進高水平互鑒

（十八）雙方高度評價兩國在文化、旅游、教育、青年、媒體、體育領域合作成果，將繼續發掘各自多元文化和古老歷史優勢，通過相互交流、相互學習、相互了解，增進民眾間友誼紐帶，增進彼此信任、利益共享與共同進步。

（十九）雙方願繼續打造「歡樂春節」、「中尼文化週」、中尼電影節、阿布賈國際藝博會等文化品牌，加強藝術團組和人員互訪交流活動，推進創意文化領域人力資源培訓，並加強出版、影視節目制作、文化遺產、圖書館、博物館、旅游推薦等文化和旅游領域合作。

（二十）雙方一致認為，提努布總統訪華期間，中尼雙方達成廣泛重要共識，簽署一系列合作協議和諒解備忘錄，訪華取得圓滿成功，兩國關係發展進入新階段。